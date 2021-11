„Pokyny byly stejné jako před každým zápasem. Hrát dobře do obrany a pokusit se využít nějakého rychlém brejku,“ prozradil chlumecký kapitán David Vostárek.

Branky se v první půli 80 diváků nedočkalo. „První poločas byl celkem vyrovnaný. Po jedné nevyužité šanci na obou stránkách,“ uvedl Vostárek.

Góly padaly až po obrátce. „Ve druhé půli jsem měli více šancí a také více ze hry. Soupeře jsme k ničemu moc nepouštěli a zato jsme byli odměněni gólem na 1:0, který padl ze standardky z půlky půlky, kdy náš dělostřelec Rajty to trefil parádně,“ popsal gólovou radost kapitán domácích po trefě Daniela Reitera ze 70. minuty.

Jenže Dynamo se dočkalo také úspěchu, když skóroval v 76. minutě Luboš Krejza. „Bohužel pak za cca deset minut po naší brance jsme inkasovali ze standardní situace. Pro nás to byl hodně smolný moment,“ litoval Vostárek.

Utkání nakonec dospělo k remíze 1:1, ale u dvou gólů nemuselo zůstat. „Za mě to byl remízový, i když jsme nastřelili břevno a tyčku. Bylo vidět, že se utkal pátý a šestý tým tabulky, takže pocity po zápase byly smíšené,“ řekl hráč Chlumce.

Stejně jako na mnoha jiných místech se i v Chlumci hodnotil podzim hned po utkání. „Dokopnou jsme měli hned po zápase. Shrnuli jsme si podzimní část sezony, se kterou můžeme být spokojeni, i když to mohlo být lepší. Na závěr bych chtěl všem klukům a realizačnímu týmu, co se v Chlumci o fotbal stará, holkám v klubovně a u grilu moc poděkovat, za to jaký servis nám chystají. Na jaře se uvidíme zas,“ těší se David Vostárek.