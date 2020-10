Vinařice od první minuty působily, že jsou na umělé trávě doma. Už ve 3. minutě se objevil v pokutovém území v dobré pozici Čampulka, jeho pokus stačili domácí hráči zablokovat. Ale už o minutu později dostal na hranici pokutového oblouku hodně času hostující kapitán Dlouhý a trefil přesně pravý dolní roh domácí branky - 0:1.

Ještě hůře mohlo pro domácí být v 10. minutě, kdy rozhodčí posoudil souboj Majera tělo na tělo se Santlerem v šestnáctce jako nedovolený ze strany loděnického hráče a nařídil pokutový kop. Střelu Dlouhého však Vlasák výborným způsobem vyrazil.

Domácí hráči se přihlásili o slovo až ve 13. minutě, kdy Hrudka uvolnil Herejta, ale Doležal jeho střelu u pravé tyče vykopl. Domácí hráči se pak hodně zlobili na rozhodčí, že Herejtovi pro ofsajd neuznali vyrovnávací branku.

V 25. minutě připravil nejlepší hráč hostí Santler přihrávkou z levé strany tutovku pro Zelenku, který ale branku minul. O deset minut později Zelenka zahodil další příležitost, když tentokrát z nájezdu branku opět minul.

Do 2. poločasu příchodem Petráčka na stopera přeskupili domácí svoje řady a obraz se začal měnit. V 52. minutě centr z levé strany našel Kopečného, ale ten jen napodobil z podobného místa Zelenku a branku taky minul. V 54. minutě bylo vyrovnáno. Šolc průnikovou přihrávkou vyslal do nájezdu Hrudku, který střelou podle vybíhajícího brankáře rozvlnil síť - 1:1. O dvě minuty později Žižka dlouhým pasem přenesl míč na pravou stranu na Kopečného, ten obešel obránce a prudkou střelou prostřelil Doležala - 2:1.

Nápor domácích pokračoval a 59. minuta přinesla nejhezčí akci zápasu. Šolc další průnikovou přihrávkou mezi obránci poslal do nájezdu Hrudku, který před vybíhajícím brankářem posunul míč do strany na Herejta, jenž poslal míč do prázdné branky - 3:1. O dvě minuty později se připomněly Vinařice, ale střelu Santlera po úniku zneškodnil Vlasák. Za chvíli mohl soupeře dorazit Hrudka, když unikl hostující obraně, obešel i brankáře, ale střelu na jistotu do prázdné branky stačil vykopnout vracející se obránce. A znovu platilo osvědčené pravidlo nedáš – dostaneš. V 64. minutě po rohovém kopu hostí a následném „závaru“ si Vlasák srazil z výšky padající míč za svoje záda - 3:2.

Vinařice zvedly hlavu a v 68. minutě po povedeném brejku bylo vyrovnáno. Po levé straně unikl Zelenka, svojí akci zakončil přesným centrem, který na zadní tyči dorazil do odkryté branky Mařík - 3:3.

Šarvátka za dvě červené

Na hřišti přibylo nervozity a v 75. minutě padly i dvě červené karty. Šarvátku, kterou vyvolal zbytečný faul Kořínka na Vlasáka, který držel míč, odnesli právě hostující Kořínek a domácí Křížek. Rozhodující moment zápasu přinesla 81. minuta, kdy po přestávce výborně hrající Šolc na nezvyklém postu ve středu zálohy vyslal už třetí úspěšnou průnikovou přihrávku na Hrudku, který utekl obráncům a chladnokrevným lobem přehodil brankáře - 4:3.

V 86. minutě Herejt povedenou střelou z 22 metrů těsně minul levou „šibenici“. Pojistka přišla až v 89. minutě, kdy hosté zahrávali rohový kop, na který vyrazil i brankář. Míč získali zelenobílí, Prokop vyvezl míč až na útočnou polovinu a asi ze 40 metrů poslal míč do prázdné branky - 5:3. Krátké nastavení už nic nepřineslo a loděničtí hráči se mohli radovat z plného bodového zisku, který posunul domácí hráče na 5 místo tabulky v A skupině.

V sobotu od 16 hodin přivítají loděničtí hráči Na Jánské další celek z Kladenska - Velké Přítočno. Utkání se musí odehrát bez diváků a dle rozhodnutí vlády to bude minimálně na 14 dní poslední zápas.

Utkání popsal Jiří Gall.