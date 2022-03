Po utkání by se mohlo zdát, že Olympie proměňuje domácí hřiště v nedobytnou tvrz. „Před začátkem jarní části sezony jsme si řekli, že k záchraně bude potřeba bodovat hlavně doma, takže jsem rád, že se to zatím daří,“ mnul si ruce po vítězném utkání zdický trenér Jiří Kment.

Domácí kouč dobře věděl, že Podlesí je v utkání favoritem. „Podlesí je vždy silný soupeř, mají rychlé technické hráče a hrají jednoduchý přímočarý fotbal. Pokyny byly dát si pozor na průnikovky za obranu a v útoku být důrazní,“ prozradil kouč Zdic.

Hosté potvrzovali svojí kvalitu, ale z lepší první půle vytěžili pouze jednobrankové vedení, když se po čtvrthodině hry trefil poprvé v zápase Šlapák. S ním se však museli spokojit. „Branku jsme dostali přesně ze situace, na kterou sem kluky upozorňoval. Rychlá kolmá přihrávka za obranu. My jsme toho moc v první půli neměli, naopak nás ještě podržel brankář,“ uznal Kment. „Kdybychom dali na 2:0, tak by soupeř utkání neotočil,“ litoval trenér Marek Branžovský, který ještě den po prohře rozdýchával prohru. Jeho svěřenci byli od začátku lepší, aktivnější, měli více vyložených šancí. Skórovat ale dokázali do obrátky pouze jednou.

Po změně stran začali úřadovat domácí a rychle se jim podařilo zvrátit vedení na svou stranu Jiřím Krůtou a následně Yaroslavem Bybou, což trenér hostů nazval totálním kolapsem. „Dva góly soupeři darujeme. Nicméně měl pět příležitostí. Ve druhé půli byl daleko lepší, my naopak neměli šanci,“ naříkal kouč Podlesí. „Při prvním gólu přetažený centr vrátil hlavou Koželuh před bránu a Jirka to uklidil. Druhy gól dal Jarda Byba po samostatné akci, kdy prošel přes dva obránce a skóroval,“ popsal zdické úspěchy Kment, který prozradil, co si za stavu 2:1 myslel na lavičce: „Aby už byl konec!“

Jenže Podlesí opět udeřilo, když se za hosty opět prosadil po standardní situaci Šlapák a srovnal na 2:2. „Vyrovnávací gól jsme si vstřelili sami, špatné postavení při bránění standardní situace a hlavička do vlastní sítě. Musím říci že Šlapák je hodně nebezpečný útočník, trochu nás provětrával,“ usmíval se kouč Olympie.

V tu chvíli se zdálo, že se oba týmy rozejdou smírně, nicméně pět minut před koncem rozhodl o výhře Zdic Krůta a všechny body tak zůstaly na Berounsku. „Ke gólu přispěla určitě naše bojovnost a důraz ve vápně soupeře,“ chválil hráče domácí trenér.

Vítězství nad silným protivníkem zdické fotbalisty určitě povzbudí. „Spokojenost je veliká, měli jsme docela těžký los na začátek, takže šest bodů ze tří kol je dobrý start do jara,“ dodal spokojený Jiří Kment.

Branky: 49. a 85. Krůta, 63. Byba - 16. a 76. Šlapák.

Rozhodčí: Čechmánek, Stumpf, Orálek. ŽK: Byba, Krůta – Šlapák, Mišun. Diváci: 80.

FK Olympie Zdice: Melzer, Ježek, Míka, Froněk (70. Kabát), Pech, Svoboda (46. Vávra), Rigo, Sklenář (70. Růžička), Koželuh (89. Myška), Byba (92. Jaňour), Krůta. Trenér: Kment.