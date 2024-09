Nováček I. A třídy (6. ligy) ze Zdic byl dalším soupeřem fotbalistů SK Kladno B. Ti zahráli na umělé trávě velmi dobře, pomohl jim gól do šatny na 2:0 a nakonec přidali ještě jednu trefu. S polskou posilou Jackem Gluskim tak nakonec vyhráli 3:0.

Kladno uklidnil už první gól mladého stopera Lišky a hodně pomohl zmíněný zásah střelce Šoškiće, jenž těsně před pauzou dostal míč do vápna a zamířil přesně k tyči. „To nás hodně uklidnilo, soupeři to vzalo vítr z plachet. Nicméně v první půli jsme byli lepší a šancí měli mnohem víc. Zápas mohl být klidnější dřív,“ mínil hlavní trenér Kladna B Tomáš Vincenc.

Ten si pochvaloval i čerstvou posilu Kladna Jacka Gluskiho, polského stopera, který působil v Mostě a pak v týmu, s nímž se v sobotu utkalo kladenské áčko – Chlumci nad Cidlinou. „Je to posila pro A tým a musím říci, že hrál velmi dobře,“ chválil polského dlouhána Vincenc.

Jeho tým po přestávce udržel dvoubrankové vedení a v závěru ho ještě zvýšil po přesné ráně Tunga Fedorišina.

„Bylo vidět, že na té umělce mají fakt natrénováno. Dobře kombinovali, byli to mladí a běhaví kluci, kterým balon nepřekážel, spíš naopak. Herně na tom byli hodně dobře, do moc šancí nás nepustili. Dalo by se říct, že nás přejeli,“ uznal zraněný kapitán zdického mančaftu Jiří Krůta.

K vynuceným absencím se už v prvním poločasu přidali Pipiška (stehenní sval) a Nový (kotník). „Máme vážně asi šest nebo sedm zraněných, hlavně ze základní jedenáctky. Každý víkend dáváme sestavu dost obtížně dohromady, teď se nám vrací jeden spoluhráč po kratší době ze zahraničí, takže alespoň něco. Navíc nás čeká Vestec, což určitě nebude jednoduchý zápas. Jsou v I. A třídě dlouhodobě, hrají nahoře, takže nic lehkého,“ tuší Krůta.

Olympie má tak po osmi zápasech deset bodů a nachází se přímo v polovině tabulky. „Na nováčka soutěže počet bodů není úplně malý, ale nějaké zápasy se daly zahrát lépe. Jsme ale rádi, že něco uhráno máme. Víme, že vždycky to může být lepší, takže nejsme ani nespokojení, ani nadšení,“ shrnul Krůta.

SK Kladno – Olympia Zdice 3:0 (2:0). Branky: 12. Liška, 45. Šoškić, 88. Fedorišin. Rozhodčí: V. Beneš. Diváků: 50.

Zdice: Altman - Mojdl, Krůta, Pech (46. Najman), Karmazín - Rigo, Rigo, Pipiška (24. Byba), Kepr, Svoboda, Koželuh, Nový (37. Rosenbaum).