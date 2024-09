Několik fotbalistů zdického mančaftu v minulosti působilo právě v ČL-U Beroun a o motivaci tak měli postaráno. Další pikantností, která zvyšovala prestiž zápasu, byl minisouboj bývalých dlouholetých spoluhráčů - na straně domácích nastoupil Jan Mojdl, za hosty Luděk Kaufman. Oba současně oblékali hořovický dres, kde výrazně přispěli k postupu do ČFL. Později se znovu potkali v Komárově, kde oba měli tu čest nosit kapitánskou pásku.

Po dlouhé době se jejich cesty rozešly a nastoupili proti sobě. Kaufman klasicky v roli posledního, Mojdl i přesto, že býval zvyklý na post záložníka, rovněž na stoperu. Oba čelili několika hrozbám, ale dlouho se skóre neměnilo. Až v závěru poločasu byl ve vápně faulován Nový Juhým a penaltu si vzal na starost zdický snajpr Yaroslav Byba. Zvolil přízemní střelu k tyči a poslal Olympii do vedení.

Krátce po rozehrávce mohli Berounští vyrovnat, ale v poslední fázi selhali. Po přestávce začaly mnohem lépe zkušenější Zdice, berounská defenziva nechala Počtu trestuhodně zakončovat z úrovně penalty. Jeho střelu ještě brankář Českého lva Jiří Michal zneškodnil, proti dorážce Nového byl ale krátký. Po chvilce se opět o slovo přihlásil Byba a tvrdou ranou navýšil zdické vedení na 3:0.

Odpověď Berounských na sebe nenechala dlouho čekat. Vajs vyvezl míč, poslal ho do vápna na Hájka, jenž byl poslán k zemi. Na pokutový kop si věřil sám faulovaný a panenkou snížil. Místo hostujícího náporu Zdice opět odskočily. Geniální střídání domácího realizačního týmu přineslo ovoce a Filip Pech po minutě na hřišti vrátil svému týmu tříbrankové vedení. Beroun zkusil ještě hru otevřít, ale poslední trefu přidal po přízemním centru Nového Jakub Krůta. Zdice tak v derby zvítězily 5:1.

Jan Mojdl, FK Olympie Zdice: „První půle byla z naší strany dost nervózní. Dokud měl Beroun síly, tak mohl dát určitě dva góly a zápas by vypadal jinak. Pak nás vysvobodila jednoduchá akce, kdy jsme míč dali rychle do vápna a pískal se faul. Penalta to za mě byla, berounský hráč spadl Danovi na nohy. Kdybychom o poločase prohrávali 1:2, tak se nemohl nikdo divit. V kabině jsme si řekli, že to takhle nejde a druhá půle už byla v naší režii. Bylo vidět, že jim došly síly a když dostali druhý gól, tak se s relativně mladým týmem sesypali a otázka byla, kolik jich dáme my. Pak teda snížili, když Karel Vajs prošel chůzí přes tři hráče a udělali jsme zbytečnou penaltu. Chvilku jsme je posadili do hry, ale nakonec jsme hladce vyhráli. Za druhou půli zasloužený výsledek.“

Luděk Kaufman, Český lev - Union Beroun: „Hrajeme všechny zápasy jako přes kopírák. V prvních poločasech máme šance, hrajeme vyrovnané zápasy, někdy jsme i lepší. Bohužel nedokážeme proměňovat šance. Padl gól z penalty, ale za mě osobně, kdyby byl poločas 2:1 nebo 3:1 pro nás, tak by se nikdo nedivil, ale my nejsme schopní dát gól i z nejvyloženější šance. Když dostaneme 1-2 góly, tak se sesypeme a pak už je to neuřiditelné. V tenhle moment se ukazuje určitá nezkušenost týmu, což samozřejmě máme na starost my starší, ale jak říkám: do 60. minuty to funguje, ale druhý inkasovaný gól většinou rozhodne, že z vyrovnaného utkání je debakl.“

Zdice - Beroun 5:1 (1:0)

Branky: 45. (p) a 67. Byba, 51. Nový, 76. Pech. 80. Krůta - 68. Hájek (p). Rozhodčí: Hamouz - Kubečka, Kubečka. Diváků: 225.

Zdice: Hnízdil - Ježek (41. Kepr), Mojdl, Rigo, Karmazín (74. Pech) - Počta, Pipiška (83. Kabát), Nový (84. Sklenář), Svoboda - Byba (84. Tráva), Krůta.

Beroun: Michal - Juhás (72. Holeček), Matějíček, David, Novák (65. Brabec), Kaufman, Hájek, Štefan, Vajs, Honek, Černík.