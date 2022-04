Zdičtí dobře věděli, že se jedná o důležité duel, aby se udrželi blíž středu tabulku a Strašecí jim tolik neuniklo. „Měli jsme trochu problém se sestavou, chybělo několik hráčů a někteří nastoupili se sebezapřením kvůli nemoci. Zápas to byl, jak se říká, o šest bodů. Do utkání jsme šli s tím, že chceme potvrdit body z domova. Věděli jsme, že domácí nedávají moc branek, tak jsme chtěli hrát vzadu na nulu,“ uvedl trenér Zdic Jiří Kment.

Hostům se podle domácích vyplatila sázka na důraz. Těm se to nelíbilo, hlavně když brzy přišli o zraněného kanonýra Svobodu, který má kotník nateklý jak Klíčavu. Autor zákroku Tomáš Ježek dostal žlutou a po pauze další (57.), musel do sprch. Nicméně ve stále nervóznějším mači Strašecí pořád ztrácelo. „Utkání bylo velmi důrazné, nechci moc hodnotit soupeře, my taky zrovna nejsme tým na fair - play, ale to, co předváděli domácí, bylo někdy moc. Několik plivnutí a ran pěstí, po zápase mi jejich trenér při podání ruky plivnul do obličeje,“ zlobil se zdický trenér.

Tři body vydřely Zdice, jimž domácí vyčetli příliš hrubou hru, hosté ale oponovali, že naopak Strašecí hrálo za hranou. Každopádně bylo až s podivem, že nepadla další červená karta. Dokonce ani po zápase nebyly všechny projevy aktérů sportovní.„Byl to až extrémně tvrdý souboj, který jsme nezvládli. Hlavně po vyloučení hostů jsme měli být trpělivější, lépe si míč obehrát. Bušili jsme marně na vrata,“ mrzelo domácího Jana Mrázka a ještě víc ho štvalo zranění Svobody, které je minimálně na měsíc.

Pojďme ale k fotbalu. Hosté umí i dopředu a po parádním brejku vedli Bybou 1:0. „Lukáš Sklenář přihrál před branku Bybovi a ten s přehledem uklidil míč k tyči. Do druhé půle jsme šli s tím, že chceme uklidnit hru a hrát víc po zemi, jenže se to nedařilo a domácí nás dostávali pod tlak, ze kterého si vytvořili několik šancí, skvěle nás podržel Michal Falc, který nahradil nemocného Melzera,“ přiznal Kment.

Když dvacet minut před koncem fauloval při dalším brejku brankář Klíma, rozhodčí Trumpus nečekaně neodpískal pokutový kop, ale zákrok vytáhl na hranici vápna. Rigo si z křivdy nic nedělal a trestňák poslal do šibenice – 0:2. „Druhý gól dal Dominik Rigo z trestného kopu, z hranice vápna trefil přesně horní roh branky. V tu chvíli už jsme hráli o deseti. Věděl jsem, že boj to bude až dokonce,“ řekl kouč Olympie.

Zápas mohl skončit plichtou. Podzemský snížil a v závěru mohutně tlačící bubáci útočili na druhý gól. J. Mrázek, který rozhodl podzimní bitvu trefou v poslední minutě, byl blízko znovu, ale ve skluzu trefil tyčku. Nováček pak nechal vyniknout gólmana Falce. „Za tři body jsem rád, teď nás čekají dva zápasy doma, bylo by dobré navázat na předchozí výhry,“ přeje si Jiří Kment.

Zdice přivítají v sobotu od 16:30 Votice.