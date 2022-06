Výhra byla pro Olympii doslova povinností. „Povinnost to byla, ale my máme problém se slabšími soupeři, vždy se jim přizpůsobíme,“ věděl dobře zdický trenér Jiří Kment. Ve 26. minutě se mohl radovat, když se trefil Tomáš Koželuh. „První gól ale úlevou nebyl, s takovým soupeřem je důležitý až ten druhý. Hosté nebezpeční nebyli, ale my jsme schopni inkasovat z ničeho,“ uvedl Kment. Jeho slova potvrzuje vyrovnávací branka Olšáka.

Do kabin se šlo za stavu 1:1. „O poločase jsem klukům řekl prakticky jedinou věc. Ať nedělají ostudu, že si to dědci, myslím naše věrné fanoušky, nezaslouží,“ přiblížil dění v kabině Kment.

Zdice se ve druhém poločase rozstřílely a přidaly čtyři branky. „Ve druhé půli jsme konečně začali proměňovat to, co se nám v posledních zápasech nedařilo. Až na Jirku Krůtu, ten by gól nedal, ani kdyby se hrálo dva dny,“ pousmál se trenér Olympie.

I přes výhru musí Zdice bojovat až do posledního kola, v němž zamíří do Klecan. Situace ohledně sestupů se podle výsledků ve vyšších soutěžích mění každým kolem. „Podle mě se rozhodne o tom, kdo spadne, až podle toho, kdo jakou soutěž přihlásí. Pro mě je to poslední sezona v roli trenéra, tak bych nechtěl končit sestupem,“ dodal Jiří Kment.

Branky: 26. Koželuh, 56. Frydrych, 65. Myška Mich., 77. Pech, 80. Ježek - 30. Olšák.

Rozhodčí: Stumpf, Budař, Čechmánek.

ŽK: Rigo (ZDI).

Diváci: 100.

FK Olympie Zdice: Falc, Ježek, Míka, Frydrych, Froněk, Svoboda (64. Myška Mich.), Rigo, Pech (82. Vávra), Koželuh (77. Myška Mar.), Krůta, Byba. Trenér: Kment.