Zmeškal končí v Berouně. Hráč hovoří o dluhu, klub o jeho nadváze a nepravdách

Měla to být pozitivní změna pro obě dvě strany. Útočník Zdeněk Zmeškal se mohl posunout z okresního přeboru do toho krajského a Berounu měl přinést tolik potřebné nastřílené góly. Jenže nová spolupráce končí prakticky ještě dříve, než začala, a rozhodně ne v dobrém. Zmeškal se obrátil na redakci Deníku s tím, že mu klub nezaplatil za přestup a nyní chce, aby se vrátil zpátky do Višňové, kde na podzim nastupoval.

