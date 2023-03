Vedoucí celek A skupiny I.A třídy si v zimní přípravě pohrál třeba s Mirovicemi 3:0 nebo Spartakem Příbram 5:1.

Trenér Chlumce Zdeněk Staroba. | Foto: archív Deníku

Do jarních odvet vstoupí SK Chlumec se čtyřbodovým náskokem na druhou Viktorii Vestec a třetí Milín ztrácí bodů dokonce jedenáct.

„Příprava na jaro proběhla na umělé trávě v Radotíně tréninkem dvakrát v týdnu plus pět zápasů, které jsme pojali také jako tréninkovou jednotku. Jestli příprava byla dobrá, to ukážou až mistrovské zápasy,“ řekl vedoucí mužstva Radek Vostárek.

Chlumec vstoupí do soutěže v sobotu 11. března od půl třetí, kdy na jeho hřiště přijede předposlední celek tabulky Kovohutě Podlesí. „Hrací čas zůstal na jaro u nás stejný, a to v sobotu odpoledne v úřední čas,“ podotkl Vostárek, který přiblížil změny v kádru: „Přišli k nám Mirek Slepička ze Spartaku Příbram, Jirka Junek z Aritmy Praha a Lukáš Abrahám z Králova Dvora. Odešli od nás Šifra do Týnce nad Sázavou, Šonka do Prahy 1999, Mařík si hledá angažmá, Krejča přerušil kariéru fotbalisty.“

Tým z Brd se stal štikou krajských soutěží. S čím budou v Chlumci spokojeni na konci soutěže? „Spíš než cíl je přání se pokusit zopakovat podzimní sezonu, což nebude vůbec jednoduché. Osobně si totiž myslím, že tato skupina I.A třídy je kvalitou soupeřů srovnatelná s krajským přeborem. Bude to náročné, ale na ty zápasy se už všichni těšíme,“ vzkazuje Radek Vostárek.