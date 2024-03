TJ Zaječov - Jiří Klekner

Jak jste spokojeni se zimní přípravou?

Se zimní přípravou panují spíše rozpaky. Potýkáme se „od covidu“ s nízkou účastí a zájmem o tréninky. Asi v tomto nejsme ale jediní. Staří stárnou a mladí už nemají takový drajf a zájem jako tomu bylo u dřívějších generací. Vidět je to u nynějšího počtu družstev dorostenecké kategorie. Není to zas tak dávno, kdy měl okres Beroun dvě skupiny o 14 družstvech. V nějakém počtu jsme něco věřím natrénovali a pomůže nám i to málo v bojích jarní části sezóny.

Jaké máte změny v kádru?

Na ½ roční hostování jsme uvolnili Michala Ungra do SK Tlustice. Na trvalém přestupu Marka Hlavatého, který je ozdobou okresního přeboru, jsme se domluvili se sousedním FK Komárov. Se stejným klubem jsme se domluvili na ½ roční hostování Michala Borovského. Ten sice ze zápasového rytmu na ½ roku vypadl, ale věříme, že v sobě probudí své kvality, které předváděl v dorosteneckém družstvu Komárova a zápasy v okresním přeboru budou pro něj dobrou zkušeností a oboustranně prospěšné a Michal svoji kariéru do budoucna dlouhodobě spojí s naším týmem.

Jaké máte cíle pro jarní část?

Cíle máme jen ty nejskromnější, a to hrát hlavně pro zábavu a když je to v nejvyšší soutěži na okrese, tak je to odměna nejen pro naše hráče, ale i pro naše fanoušky. Až do sezóny 98/99 byl Zaječov nejdéle působícím týmem v okresním přeboru. Po pádu a dvacetileté odmlce jsme se do nejvyšší soutěže vrátili a každý zápas a možnost tuto soutěž hrát si užíváme. V nejvyšší soutěži okresu se pohybujeme pátou sezónu. Tým máme postavený na domácích a blízkých srdcařích. Dost hráčů ze základní jedenáctky by se dle mě neztratilo v krajských soutěžích, o čemž svědčí každoroční námluvy klubů z těchto soutěží. Každý klub vám řekne, že má tu nejlepší partu hráčů, ale my v Zaječově máme fakt tu nejlepší. Po prvních dvou nedokončených sezónách jsme v podzimní části 2021/2022 až do posledního kola podzimu byli na 1. místě. V posledním kole roku nás přeskočili o 2 body Šemíci z Neumětel. Nakonec z toho bylo celkově 7. místo. V loňské sezóně jsme si o jednu příčku polepšili a obsadili 6. místo, což byl spolu s vícemistrem největší úspěch novodobé historie. V té aktuální sezóně panuje s podzimní částí a výsledky velká spokojenost. Ano, ztrácíme na kraj pouhých 6 bodů, ale stojíme nohama pevně na zemi. Obhájit umístění z předchozích sezón nebo je dokonce ještě vylepšit je náš cíl. Hlavně ale, abychom si zápasy všichni v Zaječově užili a ve zdraví se spolu s fanoušky sešli na společné dokopné.

Zaječov slaví výhru nad Cembritem.Zdroj: se souhlasem TJ Zaječov