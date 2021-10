„Bál jsem se o své zdraví,“ zakončil jednatřicetiletý arbitr svůj popis událostí v zápise o utkání.

Co se v inkriminované 38. minutě přihodilo? Podle samotných domácích odstartovala běsnění čtvrtá branka v jejich síti po signalizovaném, ale neodpískaném ofsajdu. Nadávky pak s udílením karet střídal i fyzický kontakt.

„Domácí hráč číslo 11 začal sprostě nadávat hlavnímu rozhodčímu. Udělil jsem mu žlutou kartu, kterou mi následně vytrhl z ruky a strčil do mě. V tu chvíli se ke mě seběhli téměř všichni hráči domácí Libouně. Domácí hráč číslo 8 mě chytl za ucho a následně za hlavu. Udělil jsem mu červenou kartu,“ vylíčil rozhodčí asi nejzávažnější skutky ze hřiště.

Své si užil i po předčasném ukončení zápasu. „Po celou dobu mé cesty do kabiny rozhodčích, mě častovali nadávkami domácí hráči. Před kabinou rozhodčích stála osoba z domácí strany a nechtěla mě pustit do kabiny a vyhrožovala mi, že odtud neodjedu zdravý,“ pokračoval v popisu noční můry sudích a zdůraznil, že pořadatelská služba nebyla vůbec k dispozici.

V kabině měl být rozhodčí později ještě přemlouván k dohrání zápasu, ale neúspěšně. „Když jsem opouštěl hřiště, tak mi domácí hráči nezapomněli připomenout, ať už se k nim radši nevracím,“ přiblížil Petr Husák.

Domácí klub využil svého práva k podání protestu. Předseda a v utkání zároveň i vedoucí mužstva a hráč Petr Lhotka sdělil, že některé situace rozhodčí uvedl nepřesně. Hráč měl sudímu na žlutou kartu jen sáhnout, a nikoli vytrhnout. Jasné prý podle Lhoty ani nebylo, komu v chumlu karetní tresty patří.

Tahání za ucho bylo v očích domácích jen uchopením za lalůček bez následného fyzického kontaktu. „Jen mu někteří spoluhráči stále nadávali, že něco jiného říká a pak píská,“ uvedl Lhotka, podle něhož rozhodčí nedodržel vlastní předzápasová slova „že co bude odmáváno, bude pískat na obou stranách“. Předseda se zároveň ohradil proti tomu, že by rozhodčímu kdokoli bránil v odchodu do šatny.

Do jaké míry se mu povedlo obměkčit komisi? Za vše mluví udělené tresty. Josef Pešek, Jan Rytina a Libor Chlumský mají pozastavenou činnost na osm měsíců. Ve všech případech jde o hráče spadající věkem do staré gardy - ostatně jako drtivá většina celé sestavy Libouně s průměrem okolo 47 let.

Lukáš Kuklík nesmí rok vykonávat funkci hlavního pořadatele, oddíl musí zároveň zaplatit pětitisícovou pokutu a do konce sezony bude nastupovat s podmínkou, že pokud na jeho hřišti dojde k dalšímu přešlapu, bude mít automaticky nejméně na dva zápasy uzavřené hřiště.

S rozhodčím Petrem Husákem bude nedostatky v zápise o utkání řešit ještě komise rozhodčích.