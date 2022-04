Na trubínském hřišti se dlouho čekalo na góly. Těch se diváci dočkali až v závěru, kdy nejprve otevřel skóre berounský host Michal Novák, za domácí vyrovnal David Vokáč. „Remíza je zcela zasloužená a myslím, že oba celky byly po utkání spokojené. Na obou stranách chybělo několik klíčových hráčů. U domácích bratři Kličkové, u nás Nápravník, Zedník, Šťastný, Paluska a především všichni tři gólmani. V brance tak nastoupil kapitán Honza Malý a předvedl vynikají výkon, s přehledem dirigoval hru jako Manuel Neuer a předvedl několik výborných zákroků. V prvním poločase byli nebezpečnější domácí, ve druhém poločase jsme měli více ze hry my. Po brance Michala Nováka jsme měli ještě několik šancí, ale pak v závěrečném tlaku Trubín vyrovnal Vokáčem. Nutno podotknout i výborný výkon rozhodčího Libora Mikláše, byly vidět jeho zkušenosti z vyšších soutěží,“ popsal zápas náhradník Cembritu Beroun Josef Klier.

Tetín jsme k ničemu nepustili, usmíval se Pavel Kalina

Na první místo se tak po výhře nad Tetínem 2:0 propracovaly Neumětely. „Víc ze hry jsme měli převážně my, měli jsme víc šancí, bohužel ne všechny jsme proměnili,“ řekl kapitán Šemíků Pavel Kalina, který popsal góly takto: „První gól jsme dali z rohu. Kopl jsem ho na vzdálenější tyč a tam to hlavou procpal Eda Šuster. Druhý gól padl, tak že brejk Tetína překazil Lukáš Konopásek, dal mi to na střed, já poslal křížný pas na Šustera, ten využil svojí rychlosti, utekl jejich obráncům a dával to před bránu na Jardu Šebka, který nezklamal a zkušeně zakončil k pravé tyči.“

Vedením se nechtěli domácí nechat ukolébat. „O poločase jsme si řekli, že budeme hrát vzadu na nulu a naopak ještě přidáme jeden až dva góly. Ty už jsme žádné nepřidali ani přesto, že šancí opět bylo dost, ale dozadu jsme byli stoprocentní. To nám stačilo na vítězství,“ mnul si ruce muž s domácí páskou.

„Soupeř byl aktivní kombinačně tak prvních patnáct minut, to se jim moc nedařilo a potom už to chtěli hrát převážně na brejky. Ale jak jsem říkal, po obranné stránce jsme byli stoprocentní po celý zápas a k ničemu, co by nás ohrozilo, jsme je nepustili,“ dodal Pavel Kalina.

Daniel Steiner vysekl poklonu divákům

Hodně dramatické utkání se hrálo v Chyňavě, kde domácí přetlačili Nižbor 3:2. „Na utkání s Nižborem bylo naše mužstvo plně soustředěno a nahecováno, šlo přece jen o derby. Utkání bylo velice vyrovnané, i když si dovolím říct, že víc tutovek mělo naše mužstvo Chyňavy. To, že padlo do poločasu tolik branek (2:2), jsem osobně nečekal. Naše mužstvo chtělo vycházet ze zabezpečené obrany. Ale co, branky jsou přeci kořením fotbalu a diváci se kvůli tomu chodí koukat na fotbal,“ podotkl domácí stoper Daniel Steiner

„Jako první si vypracoval velkou šanci hostující Nižbor, kdy velkou šanci Šimáčka jsem stihl skluzem zablokovat. Za nás si velkou šanci vypracoval Jan Buncík, který po přihrávce Vejvody šel sám na brankáře Řehoře, kterého prostřelil (1:0). Vyrovnání přišlo brzy, kdy hráč Nižboru Šimáček doběhl ztracený míč, který nacentroval před domácí branku, kde se nejlépe orientoval F. Matějka (1:1). Třetí branka padla po naší chybě při rohu, kdy nebyla obrana zabezpečená. Rychle tažený útok Matějkou využil sám před brankářem Hosnedlem hostující Šimáček (1:2). Před koncem poločasu jsem vystoupil z pozice stopera, kdy jsem si naběhl na autové vhazování, přesným centrem jsem našel hlavu svého bratra Zdeňka Steinera a ten se v této příležitosti zachoval jako rozený střelec (smích). Hlavou usměrnil balón za brankáře Řehoře,“ zmiňoval se o brankách Daniel Steiner.

Jeho tým chtěl zápas zlomit ve svůj prospěch a to se mu také povedlo. „V druhém poločase byl úkol jasný, nepouštět Nižbor do kombinace a uhlídat nejnebezpečnějšího hráče hostí Filipa Matějku. Což se nám povedlo a Nižbor neměl v druhém poločase žádnou vážnější příležitost. Naše mužstvo si jich vypracovalo celkem velké množství. Dvakrát mohl skórovat Hebeda, ale jeho pokusy vyrazil Řehoř a dále Vejvoda, který střelou z úhlu orazítkoval pouze tyč,“ uvedl Steiner, který pak rozhodl o výhře Chyňavy: „Branka na 3:2 padla z rohového kopu, kdy se mi podařilo rohový kop zahrát přímo do branky, kde se míč otřel pouze o zadní tyč. Velice si vážím bojovnosti našeho týmu a chtěl bych naše hráče pochválit. Tato výhra přerušila naši smolnou sérii bez výhry, která byla způsobená i velkou marodkou týmu. Závěrem bych chtěl poděkovat fanouškům Chyňavy i Nižboru za hezkou kulisu. Celkem se jich na utkání dostavilo 180.“

Zaječov splnil v Karlštejně roli favorita

Na půdu posledního celku tabulky zamířil Zaječov a vyhrál 4:1. „Odjížděli jsme hlavně s tím, že musíme vyhrát. Na jaře se nám zatím tolik nedaří, takže jsme tam jeli jednoznačně pro vítězství, i když jsme samozřejmě soupeře podcenit nechtěli. Akorát jsme počítali zase hráče, kteří z různých důvodu nemohli nastoupit, ať už to byl Radzi (Tomášek), Láďa Kolář nebo Miloš Plešmíd,“ řekl autor dvou zaječovských gólů Tomáš Braun.

V první půli jsme mohli v klidu vést 5:0, jen nás zase trápila koncovka, i když musím říct, že Karlštejn vůbec nehrál špatně,“ přiznal Braun, který litoval snížení domácích na 2:1: „Dali jsme si vlastní gól, bohužel to se stává, ale neřekl bych, že to byla nějaká výrazná komplikace. Věděli jsme, že šance určitě přijdou, jen je proměnit.“

Sám se postaral o završení skóre na 4:1. „Šimi (Šimůnek) se dostal na půlce k míči, poté mi to na vápně přihrál a já na přední tyč vystřelil. Po výhře určitě panovala spokojenost, ale spíše ze tří bodů, než z předvedeného výkonu. Určitě máme hodně co zlepšovat,“ dodal Tomáš Braun.