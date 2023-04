Ve Vysokém Újezdu řádil karlštejnský Zajíc, který přispěl k výhře svého týmu 6:1 čtyřmi góly.

Karlštejn se nehodlá smířit s pádem. | Foto: ilustrační TJ Karlštejn

Kvůli deštivému víkendu se ve třetí třídě pro nezpůsobilý terén odložily téměř všechny zápasy. Odehrál se jediný, který nabídl přímou bitvu o záchranu. Předposlední Vysoký Újezd přivítal poslední Karlštejn.

Slunečná neděle nalákala do ochozů téměř stovku diváků. Hosté z podhradí vstoupili do utkání aktivně a ve 12. min. proměnil úspěšně svůj nájezd Zajíc. Náskok Karlštejna pak mohl být větší, Kučera ale trefil tyč. Po půlhodině hry hosté polevili ze své kombinační hry a domácí se snažili využít své výškové převahy. Golman hostů Mohapl musel předvést své brankářské umění, které zabránilo srovnání výsledku. Důležitý moment přišel těsně před přestávkou. Ve vápně byl faulován Kučera a následnou penaltu s chladnou hlavou proměnil Hřebeček. Karlštejn si tak do kabin odnesl dvoubrankové vedení.

Začátek druhého dějství měli lepší domácí Sokolíci. V 51. min. využil centru Vydra a korigoval na 1:2. Po bojovné pasáži přinesl v 65. min. Karlštejnu klid opět Zajíc, který si na velkém vápně zpracoval těžký míč a utaženou střelou k tyči vrátil svému týmu dvougólový náskok - 1:3: Třetí gól domácí položil. V 75. min. se za domácí obranu dostal opět Zajíc, pohrál si s brankářem a svým hattrickem zvýšil na 1:4. V 77. min. si na sólo mezi několik hráčů troufl Fiala, který se tak dostal až před gólmana a s přehledem zvýšil na 1:5.

Sokolíci už poté tlačili časomíru, protože Karlštejn byl v této fázi jasným pánem na hřišti. Nebýt několika excelentních zákroků domácího brankáře Sloupa a místy ležérní koncovky hostů, mohlo se počet branek přiblížit k dvouciferné hodnotě. Brankový účet zápasu podtrhl v nastavení hostující kapitán Zajíc, který opět osamocen v šestnáctce stanovil na konečných 1:6.

Souboj o záchranu tak s přehledem ovládl Karlštejn, který kromě krátkých pasáží v první a ve druhé půli dominoval a opustil tak poslední místo v tabulce, na které poslal právě Vysoký Újezd.

Vysoký Újezd - Karlštejn 1:6 (0:2)

Branky: 51. Vydra – 12., 65., 75. a 90. Zajíc, 42. Hřebeček PK, 77. Fiala.

Rozhodčí: Závora.

ŽK: Hnátek – Dolejš, Kučera.

Diváků: 90.

TJ Sokol Vysoký Újezd: Sloup, Hůla, Zima (46. Severin), Pýcha, Soukup, Stopka (46. Buchar), Kail, Vydra, Lípa (42. Masalovych), Kraic, Dušek (50. Hnátek).

TJ Karlštejn: Mohapl, Dolejš, Červený, Kučera (75. Tomášek), Zajíc, Hřebeček (77. Šperl), Žerovnický, Machulka, Roubíček (79. Weber), Bočkaj, Fiala.

JAN BEŽÓ, MICHAL ŠAMAN