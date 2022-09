Nejvyšším rozdílem zvítězila paradoxně Čechie Nový Jáchymov, která před týdnem obdržela právě v Hořovicích jedenáct gólů. Tentokrát se doma Nový Jáchymov pochlapil a nastřílel Trubínu pět gólů.

„Po zápase v Hořovicích nám nezbylo nic jiného než rychle zapomenout. V zápase jsme vůbec nestíhali a nebyli jsme pro Hořovice důstojným soupeřem,“ vrátil se k utkání kapitán Čechie Libor Spurný.

Sám otevřel skóre. „První gól jsem dával hlavou na zadní tyč, kdy mě krásně trefil Kuba Krob. O přestávce jsme si říkali, že by bylo dobré přidat rychle druhý gól, abychom se uklidnili a to se nám také povedlo. Po třetím gólu už Trubín odpadl, ke konci zápasu jsme ještě mohli nějakou branku přidat, ale to už nás nemuselo mrzet,“ uvedl Spurný.

Novému Jáchymovu se druhé dějství tedy povedlo. „Jsme rádi, že jsme odčinili prohru z Hořovic. S Trubínem je zápas vždy trochu vyhecovaný, tak jsme rádi, že jsme vyhráli,“ usmíval se Libor Spurný, který dodal: „Ještě bych pochválil rozhodčí, kteří zápas v klidu zvládli.“

Čtyři remízy zamotaly pořadím

Hned čtyři utkání skončily plichou. Remízovým králem se chce zřejmě stát Stašov. Ten už podruhé remizoval, tentokrát v Zaječově. „Myslím, že letos nebudeme mít starosti se záchranou. Přišli Tomáš Carván, Milan Hrudka, začal Milan Eichenmann,“ potvrdil své znalosti o stašovské kopané starosta obce Miroslav Šilhavý.