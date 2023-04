Hodně sledovaným utkání úvodního jarního kola okresního přeboru byl duel Trubína s Novým Jáchymovem. Před devadesáti diváky si hostující Čechie odvezla výhru 3:2.

Šatna Čechie o víkendu osiří. | Foto: Čechie NJ

Na gólové hody to do poločasu nevypadalo, hráči šli do kabin za bezbrankového stavu. „První půle byla vcelku vyrovnaná s velkým množstvím chyb a nepřesností na obou stranách. Způsoboval to nepříliš kvalitní mokrý terén,“ vrací se k utkání trenér Nového Jáchymova Milan Rosenbaum.

Diváci si ve druhé polovině přišli na své, padlo hned pět branek. Na proměněnou penaltu Frydrycha ale hned odpověděl domácí Flachs. Pak zase poslal Čechii do vedení Morstein, ale Michal Novák také z penalty vyrovnal. „Hráčům vytýkám nekoncentrovanost po vstřelení vedoucích gólů. Soupeř vyrovnal za minutu, respektive tři minuty. Před penaltou Suchý zbytečně fauloval Nováka,“ zlobil se Rosenbaum. Jenže faulující hráč se nezhroutil. „Suchý se pak snažil chybu odčinit. Po centru Kroba se dobře zorientoval v pokutovém území a dal vítěznou branku,“ pousmál se zkušený kouč.

„Morstein dal ještě naší čtvrtou branku, která nebyla uznána pro postavení mimo hru. Na domácí lavičce vznikla mela, která se přesunula na hřiště a snad tam do sebe náš hráč (pozn. Odeesho) a trenér domácích (pozn. Jinak gólman Hejcman) začali strkat a oba dostali červenou kartu. Naše lavička se toho nezúčastnila, a tak nevíme, co tam ještě bylo,“ popsal červené události ze závěru Milan Rosenbaum, který dodal: „Po zápase byla v naší kabině velká euforie, kde ty poslední události zanikly kvůli velké radosti z vítězství.“

Zatímco na apríla se Freyburg Trubín pokusí napravit prohru na půdě Tetína (16:30), Nový Jáchymov si o víkendu odpočine. Nedělní duel se Stašovem byl odložen kvůli nezpůsobilému terénu, zápas se odehraje v pondělí 1. května.