Zaječov - Cembrit Beroun 3:0

Cembrit přivezl neskutečné torzo, týmu chybělo osm hráčů ze základu. Jiné mužstvo by asi nenastoupilo. Přesto byla hra dlouho vyrovnaná, velké obětavosti kolektivu hostů ale zasadil ránu nesmyslným zkratem Vydra.

V 15. min. po technickém průniku domácího Šimůnka reflexivně vyškrábl brankář Červený. Brzy na to se opřel do míč Kaniok a míč směřující do sítě vyhlavičkoval Helebrant. Při náporu domácích nádherně orazítkoval Braun tyč. V 37. mn. neunesl Vydra situaci při údajném mávání či nemávání ofsajdu asistenta rozhodčího. Vše odnesl hlavní rozhodčí, kterého Vydra urazil a následně i oběma rukama do něho vrazil, pochopitelně měl pak sprchy sám pro sebe. Po obrátce snadno Šimůnek obešel dva zadáky hostů, připravil pro Kanioka, jenž nedal brankáři šanci - 1:0. V 56. min. výborně zahraný rohový kop prošel až na zadní tyč a nehlídaný Sommr z voleje bombou mířil k tyči - 2:0. Hrůzostrašný úsek a výpadek koncentrace hostů završila 59. minuta, kdy Braun dal na 3:0. Vzápětí unikl V. Ungr, jeho možnost zázračně vychytal Červený stejně jako Krůtu a Kanioka. V 77. min. se brankář jen otočil po zakončení Krůty zblízka do tyče.

Žebrák - ČLU Beroun B 1:0

Očekávaný duel splnil předpoklady. Bojovný zápas se vším všudy, hra se přelévala od jedné branky k druhé. Větší množství brankových příležitostí si vypracoval Žebrák, nutno uvést, že dění dost ovlivnilo vyloučení hostujícího Krčmy.

Rozhodující branka padla už ve 4. min., kdy unikl Procházka, ideálně uvolnil Herejta, jenž našel Vajse, ten se po kličce uvolnil a napnul síť. Rezerva měla ideální příležitost vyrovnat, brankář Kačírek tým podržel. V druhém poločase po trestném kopu trefil zblízka tyč hostující Mich. Novák. Na něho pochopitelně domácí soustředili větší pozornost, jeho osobním strážcem se stal úspěšně Kuník. Domácím dost pomohlo v 55. min. vyloučení Krčmy po druhém napomenutí. Žebrák se zaměřil na brejkové akce, vydařila se akce A. Vokáče, který prošel přes tři protihráče, ale uvnitř pokutového území zachránil brankář Hůla. Blízko brance byl i T. Pergl, rovněž Procházka zakončující na zadní tyč, ale příliš z úhlu.

Neumětely - Tetín 0:1

Nečekaná výhra Tetína, poctivě vydřená proti Šemíkům, kteří v nabité sestavě nenašli recept na zdolání obranné hráze vyztužené především znovuobjevenou dvojicí brankář Burian a stoper Šimáček. Vyrovnaný duel rozhodla po hodině hry branka Bači z kategorie náhodných, padla ze skrumáže z úrovně penalty. Nejlepší hráči Tetína Šimáček,Hejna.

Stašov - Hořovicko B 2:6

Ve 4. min. přetažený pas směřoval mezi stopera a brankáře hostů, po zaváhání je předběhl T. Eichenmann a zblízka zajistil vedení Stašova. Poté spíše netaktický výkon připravil domácí o náskok, dokonalý obrat přišel po změně stran, velký podíl na demolici měl Štěpán Šíma, autor hattricku. Většina branek padla po kombinacích a vyšachování až do branky.

Karlštejn - Březová 8:0

Tým z podhradí prokázal velkou vůli po prvním vítězství, narazil na odevzdaného soupeře, který při neúčasti brankáře Košťálka poslal do branky stopera Dupače. Tomu roli spoluhráči vůbec neusnadnili, naopak ještě přihrávali domácím do šancí. Karlštejn chodil až do bytu, skóre hrozivě narůstalo, nejvíce se o debakl přičinil autor čtyř branek, novic Jan Hůrka. „Do utkání jsme šli s jasným cílem konečně získat tři body. Jiný výsledek pro nás ani nebyl možný. Zápasu jsme dominovali už od první minuty a nakonec jsme si s chutí zastříleli,“ měl důvod k úsměvu karlštejnský Michal Šaman.

Trubín - Drozdov 3:0

Drozdov překvapil svižným úvodem, hned na začátku zakončil Pichlík a vynikající zákrok předvedl brankář Hejcman. V 14. mn. ale unikl domácí Vokáč, na zpětnou přihrávku si skvěle naběhl Martin Nováka mířil pod víko - 1:0. Na druhé straně přehlavičkoval branku z malého vápna Voráček. Hra se odvíjela od výkonu bratří Kličků, nápad a myšlenku dával Radek, bojovnost a nasazení preferoval Jiří. V 44. min. podržel Trubín opět Hejcman, když vyřešil velký závar v malém vápně. Vzápětí po dlouhém pětadvacetimetrovém pasu následoval protiútok, kdy střed obrany hostů propadl a Brodan nekompromisně zvýšil na 2:0. Drozdov po poločase herně odpal. V 64. min. unikl v křídelním prostoru s chutí hrající Brodan a předložil jako na zlatém podnose pro Vokáče, jenž napnul síť - 3:0.

Nový Jáchymov - Chyňava 3:2

Očekávaný duel nečekaně zklamal, fotbal nic ke koukání. Po chybách v obraně hosté pohodově vedli, obrat přineslo vyloučení Buncíka a zejména střídající Vlček. Radost Čechie je dvojí: z vydřených bodů a rekordní návštěvy - 210 diváků. V 17. min. Spurného stahovačku vypíchl Kasl a po zemi k tyči na 0:1. V 21. min. další zmatky v obraně Čechie, když zadáci nadvakrát neodkopli do bezpečí a Lorenc trestal pod břevno - 0:2. Ani po obrátce se Nový Jáchymov v přesilovce nijak nezlepšil, vše zachránil strategický tah se střídajícím Michalem Vlčkem. Nejprve z trestného kopu mířil jen do břevna, v 75. min. už skóroval po přihrávce Frydrycha. Po třech minutách vyrovnal Cimpa a tři minuty před koncem dokonal obrat Vlček technickou hlavičkou.