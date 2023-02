„Podzimní část sezony bych hodnotil jako průměrnou. Na to, že se nám v průběhu podzimu zranilo spousta důležitých hráčů (Hebeda, Lhoták, Zdeněk Steiner, Špaček, Kliment, Rojdl, se zraněním jsem hrál půl sezony i já a chytal Roman Hosnédl), tak to nebylo až tak špatné. Mrzí nás převážně zápasy, které jsme vedly už o dva góly, a při konečném hvizdu z toho byla pouze remíza. Na podzim jich bylo opravdu hodně a to celkem osm, i díky tomu jsme na průběžném osmém místě v tabulce,“ vrátil se k podzimu hrající trenér a zároveň kapitán týmu Daniel Steiner.

Se svými spoluhráči už Steiner polyká tréninkové dávky. „S přípravou jsme začali ve čtvrtek 5. ledna, kde máme jasně připravený individuální plán, a to až do 31. ledna. V plánu se nacházelo převážně běhání, jak vytrvalostní, tak i úsekové běhání a výbušnost. Za tohle období to bylo celkem čtrnáct tréninků. V únoru se budeme připravovat společně na umělé trávě v Unhošti a v našem Sportovním areálu Chyňava. Těsně před výkopem jarní části sezony opět vyrážíme na soustředění do Ústí nad Orlicí, které se bude zaměřovat pouze na herní přípravu.“

Jak je patrné, v Chyňavě to berou se zimní drilem vážně. „Přípravu máme pestrou, jak už jsem se zmínil, jde o běhání, hru proti sobě, a to každý víkend na našem hřišti, kdy si hrají mladí proti starším, dále vše zpestří tradiční Sportovní ples (18. 2. od 20 hod. v Dělnickém domě) a zmíněné závěrečné jarní soustředění před sezónou. Tam máme připraveno plno týmových aktivit, ať už samotný trénink, posilovnu, přátelské utkání nebo týmový bowling,“ zmínil chyňavský kouč, který dodal: „Přípravná utkání máme zatím pouze rozjednaná, ale nic oficiálně domluveného nemáme. Určitě budeme mít generálku na jarní část sezony na soustředění, kde tradičně sehrajeme utkání s mužstvem okresního přeboru nebo krajské soutěže.“

Tradičními hovory fanoušků je složení týmu. „Kádr, dá se říct, udržel pohromadě. Určitě nás tlačí bota na hrotu, kde nám laboruje několik měsíců se zraněním kanonýr Hebeda a je to opravdu velice citelná ztráta. Dále věřím v návrat našeho středového obránce Jiřího Kříže, který se vrací po zranění a pilně plní individuální přípravu s mužstvem. V plánu máme dotáhnout přestup jednoho nejmenovaného hráče, ale uvidíme, jak se vše vyvrbí. Jednání jsou zatím opatrná a velice obtížná,“ je opatrný Steiner.

Přebor je hodně vyrovnaný, od předposledního Nižboru dělí Chyňavu pět bodů, stejný počet ztrácí na třetí Hudlice. „Cíl máme jasný, držet krok se špičkou okresního přeboru a nedostat se do sestupové propasti. Také přetavit remízy ve výhry, což by se odráželo i v bodovém zisku. A samozřejmě to nejdůležitější, aby nás hráče fotbal bavil a naše hra dělala radost někdy "náročnému" oku chyňavského fanouška,“ přeje si Daniel Steiner.