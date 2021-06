Na postup do třetí fotbalové třídy si brousili zuby v Lochovicích. Zvláště v tomto roce, kdy oslaví sto let od založení zdejšího klubu Slovan.

Nápis Slavoj Houslice už zůstane s Lochovicemi navždy propojen | Foto: Deník / Jan Bežo

„Konec sezony je pro nás velmi nešťastný. Jsme zklamaní, že již druhý rok, co jsme bojovali o postup, se nedozvíme, jak by to dopadlo,“ smutní společně s ostatními členy klubu Tomáš Komínek.