Vedoucí Neumětely zdolaly doma nevyzpytatelnou Chyňavu 2:0. „Každý bod se teď počítá a když je to za plný počet, je vždy důvod k radosti. Do utkání jsem šli s ponurou náladou. Na jednu stránku motivovaní, že máme co vracet za podzim, kdy jsme z Chyňavy odjížděli s prázdnou a na druhou stránku zklamaní z přístupu některých našich spoluhráčů, kteří boj o titul vyměnili za tancovačku,“ netajil nazlobení Dan Nový.

Po bezbrankovém poločase se diváci dočkali gólu v 70. minutě. „Já ale gól nedal, sudí se spletl a do zápisu napsal mě místo Jardy Schreibera (Grealishe),“ zubil se Nový, který vše dal na pravou míru: „Penalta sice na mě byla, ale k pokutovému kopu se postavil zkušený Grealish, který s klidem proměnil a dostal nás do herní pohody.“

V nastaveném čase dal konečnou podobu skóre Jakub Laštovička. „V první půli měli hosté jednu tutovku, kterou bohu dík neproměnili. Jinak co si tak vzpomínám, byli stejně bezzubí jak my. V posledních zápasech nám chybí klid a nepomáhá nám k tomu ani zranění a častá absence spoluhráčů. Nicméně se vždy kousneme a ty tři body urveme,“ řekl Dan Nový, jenž přidal i pozápasový program: „Klasika, posezení v klubovně a shlédnutí hokeje. Parta se musí držet za každého stavu.“

Osmigólovou přestřelku řídil Michal Novák

Hattrick, to je obehraná písnička v podání útočníka Cembritu Beroun Michala Nováka, který tak přispěl k výhře nad Tetínem 5:3. „Myslím si, že utkání bylo vyrovnané, ale na brankové šance jsme vyhráli,“ řekl Novák, který popsal své tři góly: „První branka padla po rodovém kopu, který zahrával Ondra Petráš, seběhl jsem si na přední tyč a hlavou dal gól. Druhou branku jsem vsítil po souhře s Fandou Ličíkem, který byl můj parťák v útoku. Narazil jsem si s ním balón a on mi to dával před bránu a já mířil skoro do prázdné brány. Skóre bylo v dvacet minutě před koncem 3:1 pro nás a nechápu, co se stalo, že jsme si nechali vyrovnat na 3:3. Úplně jsme přestali být aktivní a mysleli si, že to uhrajem. Pak přišla 86. minuta, Tomáš Veselka vedl míč po pravé straně a z půlky půlky dal luxusní centr za obranu na zadní tyč přesně do mého náběhu, brankář mi zmenšil úhel a já ho levou nohou přeloboval do brány. Brankář si trošičku sáhl na balon, ale nakonec to tam spadlo a všici jsme se radovali, jako kdybychom vyhráli nějakou trofej. Euforie byla veliká a skvělá,“ jásal Michal Novák.

„Musím říct, že nás nastartoval k obratu náš gólmánek Pavel Červený. Když Tetín srovnal skóre, tak jsme všichni dostali tak vynadáno, nepamatuji takové rozčilení od gólmana, ale naprosto mu rozumím. Jinak ho musím pochválit, protože opět nás podržel a měl v bráně fantastické zákroky. A ještě gratuluji Daňovi Novotnému, který dal patou branku, ale za to výstavní střela z pětadvaceti metrů šla jen do šibenice. A ještě děkuji našim věrným fanouškům, co nás stále chodí podporovat, ať se vyhraje nebo prohraje,“ přidal děkovačku Michal Novák.

Stašov zlomil Nižbor v poslední minutě

„Věděli jsme, že přijede tým, co chce hrát fotbal, což je vždy dobře. K zápasu jsme přistoupili s pokorou a respektem k soupeři, ale s vůli konečně vyhrát, protože na jaře hrajeme lepší fotbal než na podzim díky trenérovi,“ řekl stašovský Tomáš Eichenmann po vítěznému klání proti Nižboru 3:2.

„Utkání se muselo líbit, protože oba týmy hrály ofenzivní fotbal. Hlavně první poločas mohl skončit klidně 8:7, oba týmy více útočily než bránily. První náš gól padl tak, že jsem potáhl míč po lajně a dal pod sebe, kde nejdříve Dlouhý promáchl ale za ním stojící Vondráček už bezchybně uklidil míč do branky. Vyrovnání přišlo po rychlé akci hostů, kdy utekl útočník a nedal gólmanovi šanci. Na 2:1 dával Křikava, když si zpracoval dlouhý balón na prsa a pohotově zakončil. Na 2:2 vyrovnali hosté z penalty, kdy potrestali naší ztrátu ve středu pole, ze které pak vznikla penalta,“ popsal gólové situace kapitán Stašova.

„Druhá půle už nebyla tak ofenzivní, ale hrál se hezký fotbal, kdy se čekalo, kdo dá dřív gól. To se podařilo nám, když přesným rohovým kolem našel Kučera hlavu Kálala a ten nedal brankáři šanci,“ radoval se Tomáš Eichenmann.

Hattrick slavil Vít Vodička se spoluhráči mírně kvůli béčku

Drozdovští hráči si poradili s posledním Karlštejnem v poměru 4:1. „Do utkání jsme šli s tím, že nesmíme zaváhat, jako se to stalo, když jsme hráli v Karlštejně. Takže jsme věděli, že musíme udělat vše proto, abychom zvítězili,“ řekl domácí Vít Vodička. „První gól dával Fanda Kovařík po centru, který jsem mu umístil na hlavu. Svůj první gól jsem dal placírkou okolo brankáře po centru, kterým mě našel Jakub Pichlík. Druhý gól jsem dal, když se balón odrážel chvíli ve vápně Karlštejna a nakonec skončil u mě, já se ocitl sám před brankářem a míč jsem nártem umístil vedle brankáře. A moje třetí branka padla, když byl Jakub Pichlík faulován ve vápně, tak jsem byl vybrán týmem za exekutora penalty, kterou jsem umístil placírkou k levé tyči,“ vrátil se ke gólům.

Hned tak se v Drozdově ale slavit nezačalo. „Výhru jsme oslavili skromně, jelikož ještě hrálo naše béčko, které také zvítězilo 4:2 nad Žebrákem. Tudíž jsme zůstali na hřišti u kiosku, něco málo popili a následoval hokej. Nyní je hlavní se soustředit na další zápasy, jelikož si myslím, že náš tým má na to být o několik míst výše než jsme nyní,“ dodal Vít Vodička.