Trubín – Nižbor 2:3 (0:3)

V Trubíně otevřel skóre po čtvrthodině nižborský David Kučera. „Po odrazu se ke mně dostal míč, všiml jsem si, že brankář stojí mimo branku, napálil to a zapadlo to do šibenice, prostě jen štěstí,“ usmíval se úspěšný střelec.

Do poločasu na něho navázali ještě Krejsa a Matějka, takže Nižbor pohodlně vedl 3:0. „V poločase jsme si říkali, že nesmíme polevit, neuspokojit se s výsledek a stále napadat jejich rozehrávku,“ uvedl Kučera.

Trubín málem dosáhl na vyrovnání. Nejprve se trefil Vokáč a osm minutě před koncem Rajtr. „Prvních patnáct minut v druhém poločase jsme hráli to, co jsme chtěli a měli jsme dvě dobré šance, které jsme měli vyřešit a byl by klid. Místo toho přišla standardka, gól na 1:3, Trubín ucítil šanci a začal nás tlačit. Zbytečně jsme se stáhli do obrany a to byl asi největší problém. Po brance na 2:3 už jsme to naštěstí dohráli,“ oddechl si nižborský útočník.

Tři body z Trubína jsou pro jeho tým povzbudivé. „Tři body z Trubína jsou stoprocentně cenné, protože domácí zde moc bodů nerozdávají a v sezoně určitě nerozdají. Hlavně jsem rád, že už si konečně můžeme po roce zahrát a doufám, že už žádné další vynucené pauzy nenastanou,“ dodal David Kučera.

Branky: 59. Vokáč, 82. Rajtr - 18. Kučera, 37. Krejsa, 44. Matějka. Rozhodčí: Divilek, Špicl M., Pixa. ŽK: Gracias, Porsch J. - Říha, Sevald. Diváků: 85.

Další program: sobota 17:00 Stašov – Trubín (rozhodčí Vlachopulos, Pixa, Pos), Nižbor – Zaječov (rozhodčí Pánek, Červenka, Pecka).