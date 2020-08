„Věděli jsme, že PFA je kvalitní tým se zkušenými i talentovanými hráči. Chtěli jsme hrát aktivně dopředu. Soupeře nepouštět do kombinace a celkově hrát náročný fotbal. Připravovali jsme se na jejich styl hry. Věděli jsme, v čem jsou dobří a v čem mají naopak slabiny. Toho jsme chtěli využít,“ prozradil útočník Králova Dvora David Kůžel.

Ten otevřel těsně po konci první čtvrthodiny skóre. „Gól padl z rychlého protiútoku po krásné dlouhé přihrávce od Davida Beňa,“ popsal svojí trefu úspěšný střelec. Byl to první gól Cábelíků v novém ročníku, takže za trefu Kůžel asi něco zaplatí. „Na taxu se musíte zeptat našeho pokladníka. Určitě už něco vymyslel,“ usmíval se.

Králův Dvůr byl v prvním poločase lepším týmem. A jeho rozjezd nezastavila ani vyrovnávací branka v podání Martina Nováka. Odpovědět na ní totiž dokázal jeho jmenovec Rudolf Novák, na něhož navázal ještě do poločasu Jakub Dvořák. Domácí odcházeli do kabin spokojeni za potlesku diváků. „Spokojení jsme byli se vstřelenými góly a efektivitou v útočné fázi. Soupeře jsme až na tu inkasovanou branku do ničeho nepustili. Chtěli jsme ale být celkově aktivnější a hru více kontrolovat,“ uvedl David Kůžel.

Hosté se ve druhé půli snažili eliminovat úspěšné zbraně Králova Dvora, což se jim částečně podařilo. Navíc se jim podařilo snížit po průniku Vojtěcha Engelmanna. To ale bylo ze strany Povltavské fotbalové akademie všechno, navíc v závěru obdržel červenou kartu střídající Patrik Nehoda. „Je důležité, že máme na začátek tři body a můžeme jet za týden v klidu na zápas se Spartou. Tam budeme chtít výkon určitě zopakovat a odčinit prohru z minulého roku. V kabině panuje vítězný duch, všichni jsme se po dlouhé pauze těšili na sezonu,“ dodal odhodlaně David Kůžel.

Ve druhém kole nastoupí proti zmiňovanému béčku Sparty Praha v neděli od 10:15 na Strahově. Pokud to ovšem povolí testy na koronavir v týmu rezervy Letenských.

Králův Dvůr - PFA 3:2 (3:1)

Branky: 17. Kůžel, 32. R. Novák, 39. Dvořák – 28. M. Novák, 56. Engelmann. Rozhodčí: Plzák, Šimeček, Míč. ŽK: Krejdl, Kůžel, Blažek, Kilián – Hodosi, Pek. ČK: 90. Nehoda (POV). Diváků: 360.

FK Králův Dvůr: Toman, Bouček, R. Novák, Hell, Blažek, Dvořák, Šebek, Kilián, Janota (60. Krejdl), Beňo (67. Osvald), Kůžel (87. Zelenka). Trenér: Šilhavý.