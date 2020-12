Do tréninkového procesu naskočili i divizní fotbalisté Českého lva-Unionu Beroun. Využívají především hřiště s umělým povrchem na Máchovně. „Abych pravdu řekl, do tréninku jsem naskočil až v úterý,“ přiznal středopolař týmu David Soukup, který dodal: „Kluci už trénovat byli, jen já měl nějaké povinnosti, tak jsem je musel vyřešit.“

Berounský záložník David Soukup. | Foto: Deník / Martin Mangl

Do přípravy Soukup nastoupí obdobně jako ostatní v dobré kondici. „Určitě nad tím, jak se připravovat sám, pořád přemýšlím. Po dobu pauzy jsem se udržoval v kondici, takže by to neměl být problém. Pracoval jsem na sobě jak doma, tak v přírodě,“ uvedl berounský fotbalista.