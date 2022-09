Když na konci prvního poločasu hořovický Václav Koten vedoucí gól do sítě Chyňavy, zdálo se, že vedoucí celek okresního přeboru půjde za čtvrtou výhrou v soutěži. Jenže po obrátce vyrovnal domácí Zdeněk Steiner a zápas tak skončil remízou 1:1.

Na jednobodovou ztrátu na lídra se tak dotáhlo jiné béčko. Český lev-Union Beroun si lehce poradil se Žebrákem, kterému nepomohla ani změna na trenérském postu. K výhře 5:1 přispěl hattrickem Jakub Šikanedr.

Stejným poměrem 5:1 vyhrál i Zaječov nad Novým Jáchymovem. „Do poločasu se prosadil z pokutového kopu nestárnoucí Vladimír Ungr Vladimír. Tento stav vydržel až do poločasu. V 53. minutě opět z penalty zvýšil stejný hráč na 2:0. Když pak zvýšil na 3:0 Ladislav Kolář, zdálo se být hotovo. Hosté ale za minutu snížili na 3:1 a vykřesali naději na bodový zisk. Šest minut před koncem se prosadil střídající Jiří Velvarský a skóre završil Tomáš Braun. Když už se aktéři utkání chystali do teplé sprchy, chtěli se před ní ještě „pomazlit“ hostující Suchý a domácí kapitán Šimůnek. Oba aktéry sudí ocenil žlutou kartou a jelikož to pro Šimůnka byla druhá, šel do teplé sprchy přeci jen dříve než ostatní. Pokuta ho nemine a jistě si v kabině vyslechl své i od dvojice trenérů,“ popsal utkání zaječovský Jiří Klekner.

Naše hra začíná konečně vypadat, mnul si ruce Hejcman

Trubín zdolal vysoko Drozdov 7:2, i když o půli to bylo 1:1. Do branky Freyburgu se postavil podruhé za sebou David Hejcman a bral druhou výhru. „Já jsem spokojen, že jsme se konečně chytli a hra začíná vypadat lépe než první zápas a druhý zápas. Už v poháru s Chyňavou byla druhá půle velmi dobrá a začali jsme proměňovat šance,“ Hejcman. „Drozdov má svojí kvalitu, ale v druhé půli jsme prolomili to, co nás trápilo s Tetínem, a to je koncovka. Doufám, že nám to vydrží a bude nám to tam padat dál,“ věří Hejcman, který pochválil střelce Michala Nováka, který nasázel Drozdovu hattrick: „Michal má pořád svojí kvalitu a ukazuje to každý zápas, jen má tu nevýhodu, že každý soupeř se něj připraví a hrají na něj osobně a důrazně. Naštěstí se i tak dokáže prosadit a nebo připravit šance pro spoluhráče, takže je velmi přínosný.“ V brance Trubína se David Hejcman setkal se svým mladším bratrem Dominikem. „S bráchou se budeme střídat, ale měl teď zdravotní problémy. Tak jsem chytal zápas navíc“ dodal trubínský gólman.

Milan Hrudka si váží slušných stašovských výsledků

Sedm gólů proti jednomu tetínskému vstřelil Stašov. „Na zápas s Tetínem jsme šli správně nabuzeni. Máme za sebou vcelku slušné výsledky a byla potřeba to konečně potvrdit domácí výhrou, která nás mohla posunout tabulkou výše do bojů o místa, kde bychom se chtěli pohybovat,“ uvažoval stašovský Milan Hrudka, který přišel do Stašova z Loděnice z I. B třídy: „Rozdíl mezi soutěžemi ale vskutku je, obecně v rychlosti a hlavně v práci s balonem.“ Sám vstřelil tři góly. „Pokaždé jsem od spoluhráčů dostal super pasy. První gól po prostrčení od Aleše Kučery podél gólmana do sítě. Druhý po nájezdu z pravé strany a třetí pro změnu po nájezdu z levé strany hřiště,“ popsal své branky Hrudka, který měl důvod k úsměvu: „Samozřejmě ani ve Stašově se menšímu poplatku do klubové kasy nevyhnu!“