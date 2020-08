Na Doubravku byli jeho svěřenci nachystaní, ale trápila jej jiná věc. „Nebyli jsme připraveni po fyzické stránce. V přípravě jsme ztratili tři týdny povinnou karanténou od krajské hygienické stanice, následně se do toho přidala zranění a práce několika klíčových hráčů. Po této stránce nešlo kluky připravit, jak bych si představoval,“ mračil se kouč Hořovic.

Modrobílí navíc o poločase prohrávali góly Trojance a Patrovského 0:2. „Náš herní projev byl do dvacáté minuty dobrý. Potom jsme dvakrát nezvládli řešení obranné činnosti, dostali jsme dva laciné góly a do konce poločasu byli zaskočeni,“ uvedl Himl, který připravil do druhého poločasu dvě střídání: „Chtěli jsme vyztužit prostor před našimi stopery, což dobře zvládl věkem dorostenec Kuška. Jeho místo na pravém beku zaujal Hlídek za střídaného Krause. Nevýrazného a chybujícího Zítka nahradil Balvín. Obě střídání se nám povedla.“

Hořovice dokázaly po hodině hry vyrovnat na 2:2. „Z kluků spadla počáteční nervozita, když nemáte co ztratit, hraje se vám lépe. Nejprve to byla Machova proměněná penalta na faulovaného Braniše ve vápně a následně individuální průnik Bělohlávka,“ radoval se trenér domácích. „Chtěli jsme pak využít euforie a přidat další gól. V obraně jsme to měli zjednodušit,“ popsal pokyny do závěru utkání Himl, jenže devět minut před koncem Doubravka Roubalem rozhodla: „Soupeři se podařilo dostat míč do křídelního prostoru, následně do vápna a přesně najít jejich spoluhráče. Vše mohlo být jinak. Předcházela tomu neproměněná šance Macha před brankou soupeře.“

Hořovice při jednogólové ztrátě vrhly všechny síly do útoku. „Automaticky jsme zvýšili tlak a pokoušeli se o opětovné vyrovnání, to se nepodařilo,“ krčil rameny Petr Himl. V závěru byl ještě vyloučen domácí Šmíd a Hořovice obdržely dvě žluté karty. „Ani bych neřekl, že to bylo z frustrace. Spíše jsme tu touhu po vítězství začali dokazovat příliš pozdě,“ řekl domácí kouč, jenž dodal: „Doma bychom měli vítězit.“ V dalším kole zajíždí Hořovice na půdu silných Sedlčan ke středočeskému derby.

Hořovice – Doubravka 2:3 (0:2)

Branky: 63. Mach PK, 65. Bělohlávek - 20. Trojanec, 32. Patrovský, 81. Roubal. Rozhodčí: Holakovská, Vyhnanovský, Hádek. ŽK: Kuška, Šmíd, Mihálík, J. Novák – Künstner, Krejčí, Světlík. ČK: 87. Šmíd (HOR). Diváků: 150.

SK Hořovice 1910: Novák J., Klimeš, Mihálik, Šmíd, Kuška, Bělohlávek (88. Mil. Novák), Mareš, Kraus (46. Hlídek), Zítek (46. Balvín), Braniš (84. Vykysalý), Mach. Trenér: Himl.