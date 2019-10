Už pět zápasů nedosáhl na bodový zisk v okresním přeboru Tetín, který tentokrát nestačil na Chyňavu, kde dostal šest gólů. Ještě o dva více obdrželo béčko Hořovicka v Drozdově. Žebrácký lídr překonal nelehkou překážku v podání Šemíků.

Žebrák - Neumětely 1:0

Tentokrát to nebyla v podání Žebráku žádná hitparáda, přesto možno podotknout, že není umění vyhrát, když se vše daří, síla mužstva se ukáže, když to moc nikomu nejde. Spartaku chybělo větší nasazení a přesné přihrávky ze zálohy. Favorit vypadal, jakoby se domníval, že se soupeř porazí sám. Neumětely byly překvapivě důstojným soupeřem, místy, zejména po přestávce, dokonce i lepším týmem. Rozhodující moment utkání se zrodil v 70. min., kdy po zbytečném nedovoleném zákroku na půlícím kruhu zahrával ideálně Žalud standardku a výtečnou hlavičkou zařídil Tomáš Pergl výhru domácích. Blízko vyrovnání byli Šemíci v 82. min., po centru se Martin Ciprian špatně trefil a míč zapadl metr od tyče do zázemí.