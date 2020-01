Dražily se dresy prvoligových fotbalistů Jaroslava Drobného, Tomáše Sivoka, Patrika Brandnera, Jakuba Řezníčka, přispěli i bratři Zítkové klasickým rudým sparťanským dresem se jmenovkou Ondřeje Zahustela, dražil se i výroční drozdovský dres.

Vše se vydařilo a vybráno bylo 34 567 korun. Tuto částku už zástupci drozdovské TJ předali v žebrácké základní škole v Hradní ulici.

„Jménem TJ Drozdov bych chtěl poděkovat všem, co se jakkoli podíleli na uspořádání plesu a také těm, kteří se účastnili přímo. Nějaký peníz se nám podařilo získat a to pro školu, do které chodí děti s postižením zrakovým, mentálním, tělesným, vady řeči, mají souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení,“ uvedl sekretář TJ Drozdov Michal Dlouhý.