Lídr tabulky se moc nepáral s nováčkem z Hudlic a nastřílel do jeho sítě šest branek. O dvě branky béčka Hořovic se postaral vytáhlý Filip Čapek.

Dramatický zápas o druhé místo získal Trubín, který vedl nad rezervou ČLU Beroun o půli 2:1 a skóre se už do konce nepohnulo.

Stašov se posunul na bronzový stupínek

Loni horko těžko se zachraňující Stašov už je třetí a přispěla k tomu výhra nad Všeradicemi 2:1. Při pohledu na oficiální zápis se však celý zápas vyvíjel jinak. „Ohledně vývoje utkání musím fakta trochu uvést na pravou míru, protože v zápise o utkání je chyba,“ podotkl střelec dvou branek vítězů Milan Hrudka.

„Dostali jsme se do vedení po mém úniku z levé strany ze 13. minuty utkání, kdy jsem obešel stopera a podél brankáře jsem balon uklidil do sítě. Dlouho jsme vedli, ale bohužel před koncem prvního poločasu soupeř po naší chybě v rozehrávce srovnal na 1:1. Na 2:1 jsem utkání strhl na naší stranu v 74. minutě, kdy jsem udělal po nájezdu kličku golmanovi a balon uklidil do odkryté branky,“ popsal gólový vývoj stašovský kanonýr.

„Obě mužstva nastoupila rozhodnutá zajistit si všechny tři body ve svůj prospěch a tak se jednalo o velmi vyrovnané utkání plné šancí na obou stranách, naštěstí jsme byli v závěru utkání úspěšnějším týmem právě my,“ řekl Milan Hrudka, který dodal k posunu na třetí místo: „Spokojenost vskutku panuje, ovšem s přihlédnutím na vývoj našich posledních zápasů mohlo s trochou štěstí bodů být i více. Jdeme zápas od zápasu a uvidíme, jak vysoko nás naše výsledky dostanou.“

Řekl jsem si o základ, smál se Radek Vurm

Dvěma góly se zapsal do historie okresního přeboru i zaječovský Radek Vurm, který pomohl svému týmu k výhře v Žebráku v poměru 2:1. „Do utkání jsme vstoupili dobře a měli několik šancí, ještě před mým gólem jsme dali i tyč, můj gól padl po krásné přihrávce od Tomáše Brauna (Bruka) a dával jsem prakticky do prázdné,“ popsal svůj gól jeho autor.

Žebrák do půle vyrovnal Václavem Raškou na 1:1. „Po půli byly pokyny držet balón a snažit se hrát konstruktivně, ale myslím, že druhá půle od nás nebyla tak dobrá,“ byl kritický k výkonu Zaječova Radek Vurm, který v 55. minutě rozhodl o výhře: „No konečně jsem taky něco dál a pomohl týmu. Gól padnul na zadní tyč levačkou z vápna, pro nás důležitá výhra, bylo jedno, kdo rozhodne, hlavně že máme tři body.“

Spoluhráči svého střelce určitě chválili. „Jelikož jsem nešel na pivo po fotbale, tak nevím, ale myslím si, že kvůli rozhovoru to budu mít drahé,“ jakoby pláče zaječovský plejer, který vyslal výzvu trenérům: „Ale snad jsem si výkonem řekl o základ i v dalších zápasech.“

Michal Voráček: Snad už jsme se poučili

Drozdov porazil poslední Tetín 5:2. „První gól padl po standardní situaci, kdy Jakub Pichlík nasměroval svůj přízemní centr na před tyč, kam jsem si naběhl a míč jen usměrnil mimo dosah brankáře,“ usmíval se drozdovský Michal Voráček, jehož trochu zamrazilo při vyrovnání tetínského Karla Bláhy.

„O půli jsme si říkali, že musíme rychleji reagovat na nebezpečné náběhy soupeřem hru více uklidnit a udržet míč. A také se zlepšit v osobních soubojích,“ popsal dění v kabině kapitán Drozdova, který přidal v 64. minutě svůj další gól: „Můj druhý gól padl z rohového kopu, a to tak, že jsem se ocitl sám na zadní tyči, kde jsem míč nasměroval hlavou do brány.“

Drozdov si nakonec připsal vcelku jasnou výhru 5:2. „Zlepšili jsme se v organizaci hry, nenechávali jsme soupeři tolik prostoru a více jsme se tlačili do vápna,“ našel příčinu výhry Michal Voráček, jehož tým musí své výkony stabilizovat: „S tím rozhodně souhlasím a věřím, že už jsme se dostatečně poučili z našich dřívějších chyb.“