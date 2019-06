Karlštejn - Tlustice 2:5

Zlepšený výkon Tlustice oproti posledním utkáním, ale soupeř nekladl velký odpor a utkání si prohrál už v prvním poločase. Hráčský materiál Karlštejna je hodně úzký, obětavě nastoupil trenér Václav Vyterna v požehnaném věku pětapadesáti let. Ve 14. min. domácí obrana zastavila průnik Badaraua jen za cenu faulu, penaltu suverénně proměnil Pavel Ungr. V 29. min. se klasicky v křídelním prostoru uvolnil Jelen, přesně odcentroval a na přední tyči prudkou hlavičkou Ungr zvýšil na 0:2.

V 42. min. se obtočil na velkém vápně Badarau a technicky obstřelil brankáře - 0:3. Ve druhé půli začali hosté až moc pohodově a vymstilo se jim to. V 55. min. P. Kučera pronikl otevřeným středem obrany a sólo úspěšně završil na 1:3. Krátce poté uvolnil Lenkvík do vápna Ungra, jenž přes celou bránu docílil hattricku - 1:4. V 74 min domácí opět vylepšili výsledek nepříliš razantní střela Čermáka pronikla pod tělem brankáře do sítě – 2:4.

Další zápletku Tlustice nepřipustila, neboť v 84. min. po průniku Volrába se zadařilo Jirouchovi - 2:5. „Opět jsme měli problémy se složením základní jedenáctky, na čas do hry zasáhl i trenér Venca Vyterna, který k mistráku nastoupil po více než třiceti letech. Víme, že situace na jaře není lehká, ale bojujeme každý zápas a rozhodně nic nevzdáváme," uvedl karlštejnský Michal Šaman.

Žebrák - Drozdov 4:1

Žebrák hrál v ideálním složení, soupeř v hodně slátané sestavě bez pěti stabilních hráčů. Nejhorší co se může stát, když chybí brankář. Ve svatyni Drozdova zaujal obětavě místo útočník Otradovec. Favorit dostal od soupeře další dáreček, když vyloženě zaspal úvody poločasů a od toho se odvíjel další průběh. U domácích byl rozdílovým hráčem Vajs, který po kombinaci prošel až do kuchyně, další dvě branky zařídil po únicích a v zakončení podél brankáře se nemýlil.

Stašov - ČLU Beroun B 1:3

Zcela zasloužená výhra berounské rezervy, která dlouho nedokázala překonat domácí obrannou pevnost. Jakmile se dostala do vedení, bylo na hřišti prakticky jen jedno mužstvo. Stašov měl navíc smůlu, když neuplynula ani půl hodina hry a museli odstoupit důležití hráči Roztočil a Langer.

Nový Jáchymov - Trubín 1:4

Čechie zaslouženěa odevzdala všechny body soupeři, hrála pomalý fotbal, bez jiskry, nasazení, s žalostnými přihrávkami. Z očekávaného boje, který vždy tento duel přináší, se stal pouťák pro Trubín. Poločas byl ještě vyrovnaný. V 34. min. šel Nový Jáchymov do vedení, centr Kroba dobře trefil hlavičkující Vlček. Hned v 39. min. zatáhl po pravé straně míč Novák a ideálně připravil před branku pro Vokáče - 1:1. Do druhého dějství již nenastoupil pro zranění turbínský Radek Klička.Na výkonu hostí to překvapivě nezanechalo žádnou stopu, spíše naopak. Nejprve neobsazený Brodan pohodlně skóroval, pak si obránce Čechie šlápl u rohového praporku na míč, převzal jej Blaha a šikovně prostřelil u tyče brankáře na 1:3. V 66. min. však oslabil vyhrávající tým Martin Novák, když nedohrál pro druhé napomenutí. Tým to nepoznamenalo a v 78. min. z brejku proměnil samostatný únik Michal Porsch.

Březová - Cembrit Beroun 2:0

Do poločasu dokázal Cembrit soupeři znepříjemnit hru, poté byla otázka, kdy obdrží branku. Za všechno hovoří hra čísel, věkový průměr Březové 26 let, Cembritu 36 let. Domácím chyběl Dupač, Závodí postrádalo šest nejlepších pro zranění, a k tomu pět hráčů ze sestavy proti Žebráku muselo do práce. Torzo Cembritu ještě uhrálo přijatelný výsledek. Všechny aktéry překvapil v 29. min. dalekonosnou střelou hostující Vydra, kterou z 35 metrů zastavila tyč. Po změně stran Březová vyvinula větší tlak, který vyústil ve vedoucí branku, když střela z 18 metrů prošla houštinou hráčů, brankář ji sice vyrazil, ale dobíhající Lorenc napnul síť. V 59. min. při nevinné akci Vopršála se obráncům hostů nepodařil odkop, hráč pokračoval do malého vápna, lehčí zakončení brankář podcenil a míč mu přeskočil nohu - 2:0.

Neumětely – Broumy 5:0

Největší rozdíl ve výsledku se zrodil v utkání dvou posledních celků tabulky. Domácí si vytvářeli šance, ale gólově uspěli až po dvaceti minutách. Když pak přidal další dva góly před poločasem Jaroslav Šebek, tak to bylo jasné.

Hodnocení okresního přeboru připravili Ivan Sýkora a Jan Bežó.