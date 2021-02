Kariéra pětačtyřicetiletého Daniela Zítky pokračovala rolí trenéra brankářů a teď snaží pomoci fotbalu tím, že kandiduje do Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Beroun. I on jako další kandidáti ochotně odpovídal na dotazy Deníku.

Rozhodl jste se kandidovat do Výkonného výboru OFS Beroun. Jaká je vaše motivace pro tento krok?

Na začátku jsem chtěl v rámci Fotbalové Evoluce pomoci na Berounsku s aktivací lidí v klubech, aby si oni sami ze svých řad vybrali kandidáty do OFS. Na druhé schůzce se zástupci klubů jsem byl společně s Ondřejem Lípou osloven, zdali bychom i my dva nechtěli být součástí nového výkonného výboru. Oba jsme tuto výzvu přijali. Motivací jsou pro mě kolegové ze společné kandidátky, kteří jsou zapálení pro dobrou věc. Chci dokázat, že i bývalí fotbalisté a trenéři mohou být platnými členy výkonných výborů. A samozřejmě také nezklamat ty, kteří v nás věří.

Co pro vás osobně znamená fotbal a co vám na něm a na tom, jak v současné době v Česku funguje, vadí?

Když jsem s fotbalem začínal, byl pro mě zábavou a tím nejlepším koníčkem. Později se stal mým povoláním, ve kterém jsem chtěl být co nejlepší a splnit si ty nejvyšší sportovní cíle. Dnes mě těší, že můžu předávat zkušenosti a pomáhat mladším. Fotbal se stal součástí mého života a života mých blízkých. Určitě je spousta věcí, ve kterých by se český fotbal měl posouvat. Ať už na profesionální, amatérské nebo mládežnické úrovni. Vadí mi jak se fotbal uzavírá do malých buněk, které pak často bojují proti sobě. To pak tvoří problém v komunikaci a tím i jeho celkovém obrazu. Musíme změnit přístup, komunikaci a spolupráci. Přál bych si také, aby se fotbal stal sportovní společenskou akcí, kde se všichni jeho aktéři navzájem respektují.

Jak jste sledoval aféru, v jejímž středu stojí bývalý místopředseda FAČR Roman Berbr, jaké jsou z ní vaše pocity?

Jako zřejmě každý fotbalový fanoušek jsem měl informace z dostupných médií. Tato aféra ještě zvětšila nedůvěru široké veřejnosti v český fotbal. Tím, že se angažuji v iniciativě Fotbalové Evoluce, dávám dostatečně najevo svůj postoj k dané kauze.

Za dveřmi jsou volby do okresních, krajských i republikových fotbalových orgánů. Co si od nich hlavně slibujete?

Na každé z těchto úrovní toho mohou volby hodně změnit. Slibuji si hlavně ozdravení a evoluci v celém českém fotbale.

Na kterou oblast okresního fotbalu se chcete nejvíce zaměřit a jakým způsobem?

Z pozice člena výkonného výboru bych měl rád přehled a znal fungování ve všech oblastech okresního fotbalu. Ale pokud bych se přeci měl zaměřit pouze na jednu, tak je to mládež.

Téměř všechno se v současné době točí okolo rozhodčích a jejich role. Souhlasíte s tím, aby nesměli působit v řídících funkcích v rámci FAČR a nesměli by tak vykonávat výkonné funkce třeba i trenéři atd.?

Je to složitější téma, které je třeba řešit v dlouhodobějším procesu. Rozhodčí by především neměli být dvojími soudci. Jsou placeni za rozhodování na hřišti a pak řeší ještě disciplinární prohřešky a nakonec jsou často ve výkonných orgánech. Je potřeba stabilizovat jejich roli ve fotbale a získat pro ně znovu důvěru a respekt, který jim jako součásti hry náleží.

Když se řekne fotbal, tak to nyní u mnoha lidí vzbuzuje negativní dojmy. V řadě ohledů zaslouženě, v jiných ne, ale tak to prostě je. Věříte, že se podaří, aby v něm převládla pozitivnější nálada?

Právě proto, jak je v dnešní době u nás fotbal vnímán, jsem se rozhodl zapojit do Fotbalové Evoluce. Pokud bych nevěřil, že se to podaří, nevěnoval bych tomu svůj čas a energii. Jsem rád, že mohu svou měrou přispět k tomu, aby v lidech už tyto negativní emoce nevzbuzoval.