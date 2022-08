„Na tuto sezonu žádná extra příprava nebyla. Přáli jsme si, aby byl každý zdráv a měl zas chuť jít hrát. A to taky vyšlo,“ netajil se spokojeností po první výhře střelec první branky domácích Filip Matějka.

„Na Tetín jsme hladově vlétli. Dal jsem gól už v sedmé minutě. Přečetl jsem krátkou přihrávku od beka a šel sólo na gólmana, který toho už moc dělat nemohl. Dával jsem do prázdné branky,“ usmíval se po svém gólu.

Góly v soupeřově brance přibývaly, do poločasu ještě zamířil hostující Jakub Švéda do vlastní branky a třetí gól přidal Tomáš Jiras. „Půle 3:0. Zranil se nám ale stoper, takže se trochu přeházela sestava a do druhé půle se už moc dobře nešlo. Hodně nás podržel brankář Kubík, takže jsme ještě dvě branky přidali,“ uvedl nižborský hráč.

Ve druhém dějství přidal čtvrtý domácí gól z penalty David Kučera, který tak odpověděl na snižující branku hostujícího Tomáše Roudnického. V závěru přidal ještě pátou branku Milan Chovančík, jemuž odpověděl svojí druhou brankou v nastavení opět Roudnický.

Pro Nižbor to byl parádní vstup do přeboru. „Je super, že jsou tři body doma hned ze startu a doufám, že v tom budeme pokračovat. Přijdou ale určitě silnější soupeři,“ ví dobře Filip Matějka.

Hned tím dalším bude Drozdov, na jehož hřiště zajíždí Nižbor v sobotu, začíná se v 17 hodin. Ve stejném čase se představí Tetín v Hořovicích, kde to nebude mít jednoduché proti tamnímu béčku.