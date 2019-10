Žebrák - Tetín 2:0

Lídr okresního přeboru prodloužil vítěznou sérii bez obdržené branky. Tetín byl bojovným soupeřem, nestačil na řadu výborných fotbalových momentů domácích. Skóre se pohnulo v 21. min., kdy Herejt unikl do brejku, obešel obránce a křížnou střelou na zadní tyč zařídil vedení 1:0. Pojistku výhry přinesla 66. min., kdy Herejt připravil přes celé malé vápno pro Vajse, brankář byl bez šance - 2:0.

Trubín - Březová 8:1

Trubín si bez velké námahy otevřel střelnici a byl pánem na hřišti. Březové se nepodařilo přivézt solidnější sestavu a její snaha nebyla nic platná.

ČLU Beroun B - Drozdov 7:0

Domácí rezerva hrála, co potřebovala, skóre narůstalo úctyhodně. Velkou zásluhu na tom má zejména mladík Roman Grajcar. Paradoxní bylo, že na začátku jakoby dělal oběma aktérům problém rovný terén UMT Máchovna. Zajímavostí zase, že poté, co Grajcar proměnil pokutový kop, Drozdovu se to nepodařilo. Brankostroj byl v plném provozu i proto, že v 43. min. se nechal vyloučit drozdovský Pajer, když zmařil zjevnou brankovou příležitost soupeře.

Nový Jáchymov - Cembrit Beroun 4:0

Čechie byla suverénně lepším týmem. Cembrit byl bez pohybu, bojovnosti, kupil nepřesné přihrávky a navíc vlastními chybami nabídl soupeři branky. Útočná fáze Závodí pokračuje v naprosté impotenci.

V 9. mn. Beňovi odskočil míč od kolena na ruku, nařízenou penaltu bezpečně proměnil Cihelka - 1:0. V 25. min. vyslal pěknou střelu Frydrych, u tyče skvěle vyrazil na roh Ilko. Roh ale podběhl a neobsazený Cimpa hlavičkoval na 2:0. V 30. min. si Morstein osobitým způsobem odstavil od míče Veselého a prudce mířil pod víko - 3:0. V 76. min. Vlček nezištně uvolnil Morsteina, který zblízka uklidil do sítě - 4:0

Stašov - Neumětely 6:2

Fotbal se musel líbit, oba týmy preferovaly útočnou hru, takže k vidění bylo plno šancí. Utkání mohlo klidně skončit výsledkem 8:6. Domácí se opírali o Kuličku, spolehlivého brankáře Hrdličku a na brejky Tomáše Eichenmanna, kteří tvořili základní kámen úspěchu. Za vedení 2:0 podržel domácí brankář Hrdlička. V 54. min. se nepovedl brankáři hostů výkop ze země, vše vystihl Eichenmann a zkompletoval hattrick! Góly však padaly dále, zápas skončil 6:2.

Chyňava - Hořovicko B 3:1

Rezerva hostů tentokrát citelně doplatila na souběh termínu utkání s A týmem i dorostem. Obětavě vypomohli Karel Cajthaml (ročník 1962) i trenér Tomáš Janča. Nelze se divit, že v prvním dějství se hosté téměř neprosadili na dostřel branky. V 7. min. šli domácí do vedení, když Buncík proměnil pokutový kop. V 40. min. zahrál kvalitně rohový kop Z. Steiner a na vzdálené tyči hlavou do protipohybu brankáře s pomocí tyče zvýšil opět Buncík, čímž si zajistil sestavu kola.

Vedení ukolébalo domácí natolik, že iniciativu převzalo po přestávce Hořovicko B, když do pole šly mladé čerstvé síly. Oba týmy se pak předháněly v zahazování šancí, Buncíkovu hlavičku zastavilo břevno. V 80. min. vybojoval míč Vaněk, vyslal do sóla Z. Steinera, jenž nasadil brankáři jesličky a míč si posléze doběhl - 3:0. V 83. min. dostal možnost provést pokutový kop hostující Svoboda a snížil na 3:1. „Jsem rád, že Chyňava má kvalitního trenéra Zdeňka Hrubého,“ pozdravil domácího kouče se smíchem na dálku snajpr třetiligového Králova Dvora Martin Kraus.

Karlštejn - Zaječov 2:9

Zaječovu pomohl úspěšný rychlý úvod. V 7. min. zatáhl akci M. Ungr a nezištně připravil pro Brauna, jenž mířil do opuštěné branky. V 9. min. se nevydařil domácímu brankáři odkop, trefil napadajícího Brauna a z 11 m se nemýlil M. Ungr. Domácí pak P. Kučerou snížili, ale to bylo málo. Za stavu 1:3 byl vykázán z domácí lavičky trenér Jar. Kučera. Do kabin se šlo za stavu 1:5. Po obrátce M. Ungr nastřelil spojnici tyče a břevna, takže po zápase měl na svém kontě „jen“ čtyři branky.

Zpravodajství z okresního přeboru připravili Ivan Sýkora a Jan Bežó.