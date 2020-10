Podluhy začaly svou spanilou jízdu za vysněným postupem do okresního přeboru ve Všeradicích, které jsou zatím deváté se sedmi body. A právě ve Všeradicích litují přerušení soutěží i proto, že mají rozsáhlou mládežnickou základnu.

„Z přerušení soutěže samozřejmě nejásáme, nikdo nemá radost, když je mu odepřeno něco, co má rád. Ale tak to prostě je, nezbývá, než to akceptovat a doufat, že co nevidět se všechna hřiště zase zaplní,“ myslí si všeradický Stanislav Šebek.

Podařilo se nám získat i názor z kabiny lídra třetí třídy. „Mě osobně to přijde jako přitažené za vlasy, co se na tom všem změní, když sport na nějakou dobu přeruší? Myslím, že vůbec nic. Na jednu stranu bych chápal přerušení utkání v našich vesnických fotbalových ligách, ale co mě zaráží, je přerušení nejvyšší české fotbalové ligy, která je momentálně jedna z nejbezpečnějších organizací, co se naší republiky týče. Uvidíme, jak se to všechno bude vyvíjet dál, každopádně doufám, že se to všechno co nejdříve rozjede do normálního režimu,“ míní brankář Podluh Jan Jirásek.