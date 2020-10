Okresní přebor se hraje v několika skupinách v kategoriích starší a mladší přípravky. Některé turnaje se stačily odehrát a na hřišti bylo k vidění hodně gólů, radosti a třeba i slziček. A také hodně talentů. Deník přináší přehled všeho, co se odehrálo. Začínáme staršími přípravkami.

Starší přípravky

Skupina A:

S pouhou jednou prohrou prošli třemi odehranými turnaji přípravkáři FK Králův Dvůr A (10 – 1 – 1, 79:11, 31 bodů). V duelu tohoto týmu došlo také k nejvýraznějšímu vítězství, které áčko Králova Dvora uštědřilo v poměru 13:0 svému béčku. Dařilo se i fotbalistům Českého lva-Unionu Beroun B (8 – 2 – 2, 61:20, 26 bodů) a Cembritu Beroun A (7 – 1 – 4, 42:33, 22 bodů). Tým zpod mostu byl právě jediným, který zdolal vedoucí Cábelíky. Je dobře, že se podařilo poskládat přípravku i na Svaté (2 – 0 – 10, 17:61, 6 bodů). Zkušenosti sbírají hráči FK Králův Dvůr B (1 – 0 – 11, 11:76, 3 body).

Na podzim ještě zbývají sehrát turnaj na hřišti ČLU Beroun B a Králova Dvora A.

Skupina B:

Pouhé dva turnaje sehráli malí fotbalisté ve skupině B, kde hrají jen čtyři týmy. Nejlépe je na tom FK Hýskov, který pouze jednou prohrál (5 – 0 – 1 8:4 15 bodů). O kousek zpět je Sokol Králův Dvůr (4 – 1 – 1 17:6 13 bodů). Dvakrát se radovali z výhry hráči Chrustenic (2 – 0 – 4 10:12 6 bodů) a jednou zatím poslední hráči týmu FC Liteň A (0 – 1 – 5 7:20 1 bod). Největším rozdílem zvítězil Sokol Králův Dvůr nad Litní v poměru 8:1.

Na podzim ještě zbývají sehrát turnaje pořádané Sokolem Králův Dvůr a Litní A.

Skupina C:

Tři turnaje sehráli přípravkáři v C skupině. I tady hrají čtyři celky a nejvíce se dařilo hráčům AFK Loděnice (8 – 0 – 1 30:8 24 bodů), kteří pouze jednou podlehli Litni B, jejíž družina je druhá (6 – 1 – 2 31:9 19 bodů). Alespoň jednou prožili radost z vítězství hráči ČLU Beroun A (1 – 2 – 6 14:31 5 bodů) a Cembritu Beroun B (1 – 1 – 7 10:38 4 body). Největším rozdílem zvítězila Liteň B a Cembritem B 7:0.

Na podzimu by se měl odehrát ještě turnaj v Litni.

Skupina D:

Jedinou skupinou, která byla už dohrána, je skupina D. Podařilo se uspořádat všechny čtyři turnaje a do jara půjdou do semifinálových skupin z prvního místa Neumětely (8 – 3 – 1 38:8 27 bodů) a z druhého Hořovice (8 – 2 – 2 49:12 26 bodů). Třetí skončil Komárov (4 – 3 – 5 27:22 15 bodů). Čtvrtý Zaječov prožil radost alespoň ze dvou vstřelených branek (0 – 0 – 12 2:74 0 bodů). Právě Zaječov utržil největší prohru, a to od Komárova, v poměru 0:9. Kluci se ale pořád učí a určitě se budou zlepšovat. Ve vsi, kde leží Šemík, se přípravka pěkně uchytila a přesto, že se nehraje, lákají Neumětely, fotbalové adepty. Bližší informace podá trenér Pavel Zachecký (tel. 603 499 101).

Skupina E:

Nejvyrovnanější co do výsledků je právě tato skupina, kde neokusil hořkost porážky Spartak Žebrák (5 – 4 – 0 19:12 19 bodů). O jediný bod zpět je Olympie Zdice (5 – 3 – 1 23:12 18 bodů). Na třetí příčce je po třech odehraných turnajích tým Unionu Cerhovice (2 – 2 – 5 11:20 8 bodů) a čtvrtý spojený tým Broumy/ Hudlice (0 – 3 – 6 5:14 3 body). Hned první turnaj přinesl nejvyšší rozdíl ve skóre, a to v duelu Cerhovice – Zdice 1:5.

Zbývá sehrát ještě turnaj pořádaný spojeným týmem Broumy/ Hudlice.

Skupina F:

Stejně jako ve skupině A hraje ve skupině F pět celků a také byly sehrány pouhé tři turnaje. Této grupě vévodí duo „CH“. SK Chlumec utržil pouhou jedinou prohru (11 – 0 – 1 54:10 33 bodů), Chodouň je o krůček zpět (9 – 1 – 2 57:10 28 bodů). V prostředku tabulky je Felbabka (6 – 1 – 5 45:30 19 bodů), čtvrté jsou Všeradice (3 – 0 – 9 18:59 9 bodů). Všechny zápasy zatím prohráli fotbalisté Sparty Podluhy (0 – 0 -12 5:69 0 bodů). Jedno z utkání skončilo dvojciferným výsledkem, a to Chodouň – Podluhy 11:0.

Hrát by se mělo ještě na dvou turnajích, konkrétně na Felbabce a ve Všeradicích.