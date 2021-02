„Jsem dlouholetým funkcionářem (10 let) ve fotbalovém oddíle TJ Drozdov, a také zastupitelem obce Drozdov. V zaměstnání se mimo jiné zabývám vzděláváním dětí a žáků do patnácti let, kde mám na starost řízení týmu o zhruba sedmdesáti členech,“ představil se čtenářům Deníku osmatřicetiletý příznivec pražské Sparty, který kromě drozdovského dresu přetahoval přes hlavu i triko Zbiroha a Hořovic.

Rozhodl jste se kandidovat do Výkonného výboru OFS Beroun. Jaká je vaše motivace pro tento krok?

Motivací byl další krok, kdy chci pomáhat fotbalu v širším spektru, nejen na klubové úrovni. Tomuto dalšímu kroku také pomáhá skutečnost, že náš klub je z hlediska řízení plně funkční, ať už od výchovy dětí, tak po zabezpečení každodenní činnosti dospělých. Tím se mi otevírá časový prostor, který chci věnovat činnosti na okresní úrovni. Dalším impulzem byla možnost být součástí společné kandidátky pod vedením Ondřeje Lípy, navrženým kluby na post předsedy OFS Beroun, na které se sešlo zajímavé uskupení osob s bohatými zkušenostmi s řízením lidí, a především snahou zlepšit fotbalové prostředí po morální stránce.

Co pro vás osobně znamená fotbal a co vám na něm a na tom, jak v současné době v Česku funguje, vadí?

Fotbal pro mne znamená každodenní život. Sleduji fotbalové výsledky napříč Evropou, baví mne koukat na fotbal pasivně u TV, ale ještě více jako fanoušek naživo. V podstatě celoročně se o fotbale bavíme napříč klubem i s fanoušky z blízkého okolí. Vadí mi především neustálé dohady nad výsledky, ať už se jedná o první ligu nebo okresní fotbal. Obecně hráči, zástupci klubů a fanoušci poražených mužstev hledají chyby u druhých, především pak u rozhodčích, kteří tak jsou pod neustálým tlakem. Přitom se domnívám, že v řadě případů se jedná jen o jejich chybu v daném rozhodnutí, než aby chtěli vědomě poškodit nějaké mužstvo ve prospěch toho druhého. Na druhou stranu se mi nelíbí, když se rozhodčí snaží být pánem na hřišti a do hry vstupuje zbytečně často. Fotbal je krásná hra, kde se sportovně utkají dvě mužstva s dohledem rozhodčího, ale na konci je vždy třeba uznat výsledek a podat si ruce.

Jak jste sledoval aféru, v jejímž středu stojí bývalý místopředseda FAČR Roman Berbr, jaké jsou z ní vaše pocity?

Počáteční překvapení vystřídal ironický úsměv. Potvrdilo se, o čem se mluvilo dlouhá léta. Ať je ve vedení kdokoliv, tak se časem ukáže, že se díky svému postavení snažil získat nějaký ten prospěch pro sebe. Zároveň je mi jasné, že to, co se děje ve vyšších patrech, tak se děje i na naší okresní úrovni, jen to není medializované.

Za dveřmi jsou volby do okresních, krajských i republikových fotbalových orgánů. Co si od nich hlavně slibujete?

Všichni fotbaloví zástupci klubů mají jedinečnou šanci prosadit změny přes nové lidi, kteří nejsou spjati s předchozími strukturami, kteří mají nové zajímavé nápady a chuť je prosadit. Hlavní činnost je na jednotlivých komisích, které by tak měly být složeny z nových lidí, ale i ze zkušených osvědčených zástupců, kteří pomohou ty nové zaučit. VV OFS by pak měl na činnost jednotlivých komisí především dohlížet a směřovat je dle představ, nastavených vizí a s ohledem na aktuální trendy. Tyto naše myšlenky a vize půjde prosadit pouze v případě získání většiny míst ve VV OFS, a především zvolením nového předsedy a místopředsedy OFS Beroun.

Na kterou oblast okresního fotbalu se chcete nejvíce zaměřit a jakým způsobem?

Mám zájem zaměřit se na oblast, ve které pracuji v klubu i v zaměstnání, a tou je hospodářská činnost. Chtěl bych pro kluby zajistit lepší informovanost o tom, jak získávat finanční prostředky pro jejich každodenní činnost. Jak s oblibou říkává můj otec: „Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu na celý život“. Obdobné je to se získáváním financí z různých dotačních titulů nebo ve spolupráci s obcí. Kluby potřebují stručný návod, jak postupovat, na koho se obrátit a OFS by jim to měl poskytovat.

Téměř všechno se v současné době točí okolo rozhodčích a jejich role. Souhlasíte s tím, aby nesměli působit v řídících funkcích v rámci FAČR a nesměli by tak vykonávat výkonné funkce třeba i trenéři atd.?

Řídící funkce, ať už ve výkonných výborech nebo v různých komisích, by měly mít zastoupení širokého spektra jednotlivých složek (hráči, trenéři, zastupitelé, rozhodčí, funkcionáři ad.), aby mohly mít širší a objektivnější náhled na danou problematiku.

Když se řekne fotbal, tak to nyní u mnoha lidí vzbuzuje negativní dojmy. V řadě ohledů zaslouženě, v jiných ne, ale tak to prostě je. Věříte, že se podaří, aby v něm převládla pozitivnější nálada?

Díky kauze Berbr se opět potvrdilo, že český fotbal je potřeba personálně obměnit v co možná největší míře a začít získávat zpět důvěru veřejnosti. Především bychom však měli myslet na to, že se jedná o sport, který by měl spojovat svou vášní a nadšením, přitom mít stále respekt k soupeři na hřišti i v hledišti.