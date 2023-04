/KANONÝR DENÍKU/ Hattrick fotbalisty Sparty Podluhy Michala Veselého sledoval přímo na hřišti v dresu Vysokého Újezda i předseda okresního fotbalového svazu Ondřej Lípa.

Michal Veselý (uprostřed) je kanonýrem víkendu. | Foto: Sparta Podluhy

Kanonýr přispěl k výhře Podluh v poměru 5:1 třemi góly a navýšil tak svůj gólový počin v tomto ročníku třetí třídy na patnáct. Protože sparťanský střelec už několikrát odpovídal v rubrice Deníku, zeptali jsme se naopak jeho spoluhráče z Podluh Jana Jiráska, který sledoval počínání svého kolegy z branky.

Jak jste se připravili na jarní sezonu?

Týmově jsme se připravovali jako každý rok na soustředění. Bohužel já tam nebyl, ale spousta kluků ano. Oba přípravné zápasy pro nás dopadly na výbornou, takže nás to i dobře nabudilo do sezony.

Michal Veselý vsítil opět hattrick, který jeho gól byl nejpovedenější?

Popravdě přesně už nevím, jak který gól vypadal. Pro mě v tu chvíli bylo důležité, že to je gól. Autora gólů vždy zjistím až podle toho, ke komu se všichni sbíhají.

Co ho to bude stát do kasy nebo kabiny?

Zatím nemáme sestavený ceník na tuto sezonu, bohužel se na to někdo vyprdnul. Ale i tak ho to určitě nemine a později se mu to tam zapíše.

Tabulka třetí třídy se po odstoupení Komárova B na čele hodně srovnala, pomýšlí Podluhy na postup?

Tabulku jsem ještě neviděl, každý zápas musíme hrát nejlépe, jak umíme, bez ohledu, kde se v tabulce nacházíme. Co se týká postupu, tak o tom samozřejmě přemýšlíme jako každý rok. Konkurence je veliká, ale věřím, že to zvládneme a ten postup vykopeme.

Pomohou k tomu určitě i góly Veselého, je hodně důležitý pro tým?

Určitě nám góly Vésy moc pomohou. Je to skvělý hráč a moc důležitý pro tým, ale uspět můžeme jen jako tým. Dle mého teď máme velice kvalitní tým na to, abychom postoupili výše.