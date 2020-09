Potřetí se celek Otava Katovice představil doma ve fotbalové divizi a o body jej v jeho prostředí nepřipravily ani Hořovice v šestém kole.

Fotbalová Fortuna divize: Katovice - Hořovice 2:0. | Foto: Foto: Jan Škrle

Domácí byli lepším týmem a nebýt vynikajícího brankáře Jaroslava Nováka v brance hostů, obdržely by Hořovice více branek. Na těžkém terénu oba týmy bojovaly, ale branky střílely jen Katovice. Nejprve na konci prvního poločasu Novák ránu do šibenice ještě vytáhl, ale na následnou Požárkovu dorážku už byl krátký. Druhá rána do hořovického vazu přišla chvíli před koncem, kdy Repa Nováka prostřelil.#