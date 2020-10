Drozdov - Hořovice B 2:1

Rezerva Hořovic doplatila na neproměňování brankových příležitostí, bylo jich nejméně šest. Jakoby se hosté předháněli, kdo nastřelí brankáře. Béčko nečekaně vsadilo na zkušenost, pět borců bylo mezi čtyřicítkou a padesátkou, například Roman Linhart nebo František Perman. Byla to však nutnost, neboť nastal souběh s utkáním dorostu, ti přijeli až na druhý poločas. Drozdov prokázal velkou bojovnost a z minima vytěžil maximum.

Hosté byli lepším týmem, ale jen začátek jim vyšel podle představ. V 22. minutě vypustil z dvaceti metrů utěšenou střelu Smetana, brankáři clonil Kaňka a míč si našel cestu do sítě - 0:1. V 26. minutě zahrál z poloviny hřiště přímý kop Palek, Voráček prodloužil, obrana hostů nepohlídala Víta Vodičku, který s pomocí tyče vyrovnal. V 35. minutě zatáhl křídelní akci Volráb, přízemní střílený centr zakončil Alex Vodička, brankář hostů Březina stačil vyrazit, na správné místo ale dotlačil míč Vít Vodička – 2:1.

Do druhého poločasu postupně nastoupilo pět hořovických dorostenců, ukázalo se, že to ale bylo pozdě. Převaha hostů sice byla ještě větší, ale Drozdov se zatáhl do obranné hráze a velkou obětavostí ubránil zlaté body. I s fotbalovou paní Štěstěnou přežili domácí několik sólových nájezdů.

Nižbor – ČLU Beroun B 5:2

Zasloužená výhra Nižbora, do poločasu je ještě trápil Bednárik. Jak se dostali domácí do vedení, soupeř jakoby ztratil motivaci. Postupně se zápas stal soubojem útoku domácích s brankářem Ježdíkem, kterému se zápas vydařil.

Už ve čtvrté minutě rezerva uprostřed pole dobře vykombinovala, na kolmici naběhl Bednárik a přehodil brankáře - 0:1. Bednárik celý poločas zlobil, udržel balon a místy obranu Nižbora školil. Další šanci zakončil jen vedle. Nižbor byl nucen pro zranění po čtvrthodině dvakrát střídat, avšak nasadil ofenzivní typy. Postupně se ale nepodařilo Filipu Matějkovi ve třech dobrých příležitostech zvolit správné řešení a stejně dopadl i Krejča. V 44. minutě střílel právě Matějka, brankář Ježdík vyrazil, ale téměř z nulového úhlu zavěsil Krejča zavěsil. Všichni se divili, kudy se tam míč dostal.

Domácím se lépe vydařil vstup do druhého dějství, když si v 52. minutě se soupeři pohrál F. Matějka a jeho přihrávku pod sebe zužitkoval Krejča. V 59. minutě po autovém vhazování našel Kučera hlavičkou ve vápně Krejču, jenž špičkou kopačky podél brankáře završil hattrick. V 61. minutě přišla vzorná kolmice a náběh F. Matějky, po němž nedal brankáři šanci. V 66. minutě byla k vidění nádherná branka, když na křížný pas si naběhl na roh malého vápna Bíllý a prudkým volejem k tyči snížil na 4:2. Konečný účet uzavřel F. Matejka, když po centru hlavičkoval, brankář s problémy vyrazil a střelec si sám doběhl a ze dvou metrů skóroval.

Nový Jáchymov - Trubín 3:2

Vyrovnaný duel, bojovný, chvílemi vyhrocenější, se musel líbit. Nový Jáchymov se v poslední čtvrthodině strachoval o body, o které by zřejmě přišel nebýt skvělého výkonu brankáře Merhouta, jenž chytil nejméně pět jistých branek. V 10. minutě prostrčil Frydrych do uličky Morsteinovi, který z úhlu po zemi z rohu malého vápna otevřel skóre – 1:0. Velkou možnost navýšit odmítl Semerák, když pokutový kop poslal do tyče a míč se přes celou branku vytočil ven. Poté Trubín zahodil dvě loženky. V 23. minutě už se dočkal, když centroval Krob a Radek Klička hlavou vyrovnal.

Tři minuty po obrátce při křídelním průniku Patera dvakrát chytře zasekl míč, následoval přesný centr na malé vápno, odkud hlavičkoval neomylně Morstein - 2:1. Ještě větší paráda byl gól na 3:1. Odeesho zpracoval obtížný míč jakoby měl v kopačce lepidlo, to samé okopíroval Frydrych, na jehož centr si naběhl Morstein a nezadržitelně završil hattrick. V poslední čtvrthodině byla Čechie soupeřem přikovaná k velkému vápnu, Trubín vsadil vše na útočnou kartu. Proti byl ale brankář Merhout, jenž postupně vychytal a rozesmutněl Brodana, Vokáče, J. Porsche, Kalinu i Rajtra. V 89. minutě jej přesto z úhlu zblízka překonal Vilém Vlček. V samotném závěru ještě zahrával trestný kop trubínský Krob, propálil zeď, ale domácí brankář byl připravený.

Chyňava - Žebrák 0:1

Vyrovnaný duel s méně brankovými příležitostmi než jindy. Převládala bojovnost a boj uprostřed hřiště. Důležitými zákroky se uvedl brankář hostí Marek Mojžíš, když do poločasu chytil šanci Hebedovi a po přestávce zabránil ve skorování Husákovi. Žebrák přišel během poločasu o důležité hráče Davida Černého a Kuníka. Nakonec se štěstí přece jen ke Spartaku obrátilo, když v 76. minutě tvrdou střelu Jana Nováka brankář Řehoř vyrazil a zblízka doklepl po krátkém pobytu na place Koudela.

Cembrit Beroun - Stašov 6:1

Na kluzkém terénu to byl dlouho vyrovnaný boj o každý metr, k vidění spíše nesmlouvavé souboje než fotbalovost. Po obrátce domácí Michal Novák obul střelecké kopačky a rozhodl zápas. Na konto Stašova přibyla první prohra, výsledkově dost krutá. První branková příležitost se zrodila ažv 19. minutě, Novák z osmi metrů přeloboval brankáře, ale i branku. Po chvíli po akci Šťastného zblízka hlavičkoval Malý mimo. Cembrit soupeře k ničemu nebezpečnému nepustil, Eichenmanna pokryl Landa. Domácí měli hodně standardek, ale byli v nich bezradní. V 45. minutě se dostal do brejku domácí David, ale slibnou situaci špatně vyřešil. Dost zlomové pro další průběh bylo vyloučení Barborky pro urážku rozhodčího.

Deset minut po obrátce přetížená obrana hostů nechala Nováka postupovat v sólu na brankáře, z očí do očí zakončil vedle. V 61. minutě vyrazil brankář hostů střílený centr Štastného, z dorážky ze strany se perfektně trefil Novák - 1:0. V 70. minutě byl po střetu Nováka s brankářem nařízen pokutový kop a ten sám faulovaný proměnil - 2:0. Po chvíli dostali stejnou možnost i hosté a Kučera se nemýlil - 2:1. V 80. minutě přišla nejhezčí akce po ose Štastný - Hampl nádhernou hlavičkou Novák zařídil vedení 3:1. V 85. minutě dvorní nahrávač Šťastný připravil nezištně pro Nováka - 4:1. Ještě v 90. minutě dal David překvapivou střelou z úrovně šestnáctky na 5:1 a hned po minutě vysunul David do sóla Daniela Novotného, který dal na 6:1. „Naší vysokou prohru zavinily nedisciplinovanost a školácké chyby,“ zlobil se stašovský Tomáš Eichenmann.

Zaječov - Neumětely 2:1

Neumětely se prezentovaly důraznou hrou, byly i fotbalovější. Jejich tlaku odolával výtečný brankář Štěpánek, který zabránil nejméně pěti brankám. Co naplat pro Šemíky, fotbal se hraje na góly. V 44. minutě jejich obrana nedovoleně zastavila unikajícího Kanioka, penaltu s přehledem proměnil Vladimír Ungr. Ten si krátce po změně stran naběhl na centr Jiřího Velvarského, míč propadl do malého vápna a zkušený hráč dával do prázdné branky na 2:0. Hosté zkoušeli vše možné, ale Štěpánek byl proti, zlikvidoval nebezpečnou střelu Vršeckého z dvaceti metrů, poradil si i s možností Šustera a dalších. Nakonec neuspěl pouze v 85. minutě při zakončení Martina Cipriana, ale poté si už Zaječov výhru pohlídal.

Karlštejn - Tetín 0:0

Tetín žehrá, že přišel o výhru, jenže Karlštejn zlepšeným závěrem mohl soupeře potrestat. O bezbrankovou plichtu se nejvíce přičinili brankář Humpolík a stoper Fiala. Na brankáře nevyzrál hlavičkou Šimáček a později ani kopačkou. Stejně dopadli v šancích Smetana, Hejna a Novák. V závěru měl blízko k úspěchu střídající domácí Tomáš Burián, ale dvakrát neuspěl.

Sestava kola okresního přeboru:



Merhout (Nový Jáchymov)

Petrbok (Chyňava) Smetana (Hořovice B) Kebrle (Žebrák) Fiala (Karlštejn)

Šťastný (Cembrit) Krejča (Nižbor) V. Vodička (Drozdov) F. Matějka (Nižbor)

Morstein (Nový Jáchymov) Mich. Novák (Cembrit)

Zpravodajství z okresního přeboru připravili Ivan Sýkora a Jan Bežó.