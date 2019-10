Rozdílovým hráčem byl střídající hrající trenér David Hampl, který za půl hodiny vstřelil hattrick a nechal se vystřídat. V 15. min. pěknou střelu domácího Z. Nápravníka z hranice šestnáctky brankář Grygar v pádu vyrazil. Po chvíli se na něj sám řítil Paluska, zakončení poslal zbrkle dost mimo branku. V 19. min. po centru Z. Nápravníka hlavičkoval ze dvou metrů Sládek, Grygar neuvěřitelně zachránil.

V 23. min. zahrál ze strany přímý kop D. Steiner a volný Kříž tvrdou hlavičkou otevřel skóre - 0:1. V následující minutě se vydařila střela Z. Nápravníkovi, s tečí skončila za zády brankáře - 1:1. V 31. min. po rohovém kopu hlavičkoval nebezpečně Kříž, z brankové čáry odvracel Landa. V 40. min. zahrával trestný kop z D. Steiner, přízemní střele do protipohybu brankáře změnil směr vedle zdi domácí hráč - 1:2.

V 53. min. po minutě pobytu na hřišti Hampl zařídil vyrovnání. Výborný centr Zednika zakončoval hlavičkující Malý, brankář vyrazil, Hampl se prosadil ve skrumáži a zblízka propálil mezi nohama brankáře - 2:2. V 68. min. po bratrské spolupráci L. Nápravníka zázračným zákrokem rozesmutněl brankář Grygar. Vzápětí unikl Paluska, obešel konečně kličkou i brankáře, ale z těžkého úhlu trefil jen boční síť.

V 71. min. přenesl hru z pravé strany Hampl na opačnou, Z. Nápravník po kličce obránci mířil k bližší tyči - 3:2. V 80. min. téměř od rohového praporku centroval Zednik a Hampl se hlavou nemýlil - 4:2. V 83. min. našel další ukázkový centr Zednika L. Nápravníka, který připravil pro Hampla, jenž chytře přehlavičkoval brankáře - 5:2.

Tetín - Nový Jáchymov 1:3

Nový Jáchymov byl určitě lepším týmem. Fotbal chvílemi ale plakal, spíše to byla bouchaná. Zvláštní kapitolou je terén tetínského hřiště, zejména pro Čechii, neboť je zvyklá na komfortní domácí pažit. V 16. min. měl Dobříšan slibnou možnost, domácí nemusela mrzet, neboť vzápětí odskočil v malém vápně míč od drnu, brankář Merhout míč netrefil a Smetana zblízka do opuštěné branky - 1:0.

V 19. min. se vydařil přetažený centr Odeesha, Morstein hlavičkoval za sebe a neobsazený Patera pálil k opačné tyči - 1:1. V 40. min. po zbytečné ztrátě míče na půlce se pustil Morstein do běžeckého souboje se Švédou, byl rychlejší a podél brankáře zařídil vedení - 1:2.

Po přestávce začal Tetín viditelně lépe, Jáchymov se příliš zatáhl a pokračovala hra nevalné úrovně. V 80. min. se zrodila jedna z mála pohledných kombinací, kdy Morstein vybídl do šance Frydrycha, míč mu odskočil, ale domácí Novák krásně přeloboval dvoumetrového brankáře do vlastní sítě - 1:3.

Březová - Žebrák 0:4

Hned v 3. min. zahráli hosté standardku, předpisově při ní rotovali, v malém vápně vyplaval Herejt a z první se placírkou trefil k tyči - 0:1. V 47. min. přišla ztráta míče, následoval rychlý nákop na Herejta, Vajs předběhl zadáka a na pravou zadní tyč napnul síť - 0:2.

V 82. min. přišel prohraný souboj, míč získal Vajs, připravil pod sebe na nabíhajícího Spoustu. Brankář Košťálek stačil nohou jen vyrazit a pokračující Spousta hlavičkou vrátil na správné místo - 0:3. V 86. min. se zrodil rychlý protiútok, na jehož konci byl střídající J. Kuník, který ve skrumáži na dlouhou nohu zařídil konečný stav 0:4.

Neumětely - Trubín 0:0

Zvláštní fotbal, bez větších brankových příležitostí. Neumětely překvapivě opticky lepším týmem. Dvě dobré příležitosti nevyužil domácí Hejduk, naopak hostující M. Porsch přestřelil v závěru branku. V roli posledního stopera podržel mužstvo Jiří Klička.

Zaječov - Stašov 3:0

Zaječov hrál po čase v nejsilnějším složení, ale dlouho nenacházel recept na překonání solidního soupeře. Po zlomové úvodní brance Kanioka byli ale domácím pánem na hřišti a plně využívali rychlosti svých útočníků.

Hořovicko B - ČLU Beroun B 1:7

Tak vysoká výhra Berouna se určitě neočekávala. Přitom do nedělního souboje rezerv naskočili ze sobotního divizního duelu u domácích Frydrych, Mencl a Smetana, u hostů pouze Pelikán. Velký rozdíl byl v tom, že na co hosté sáhli, to tam padlo. Nejhezčí branku zařídil Krčma z trestného kopu z 25 metrů do šibenice.

Drozdov - Karlštejn 2:0

Zasloužená a důležitá výhra Drozdova ve velice slušně hraném duelu týmů ze spodních pater tabulky. Rozhodla bojovnost a nasazení, které v předchozích zápasech domácím chybělo. Vše podstatné se odehrálo až v druhém dějství, kdy vstřelili góly domácích Spurný a Švarc.

s přispěním Ivana Sýkory