I fotbalisté III. třídy berounského okresu jdou pomalu do finiše. Hlavním aspirantem na postup do okresního přeboru je mužstvo z Hýskova, kde se ještě v ročníku 2017/2018 hrála I.B třída. Ke splnění vytyčeného cíle potřebují přeskočit poslední překážku v podobě zisku tří bodů z posledních tří kol.

Důležitý krok udělali svěřenci Jana Proška již v neděli, kdy na domácí půdě vyzráli na sdružený tým Újezda a Komárova. Výhra se ale nerodila lehce, ve třetí minutě si vlastní gól vstřelil Dobrovodský. „Času bylo dost, nabádali jsme hráče k trpělivosti. My sice do zavřené obrany hrát neumíme, ale i když kluci párkrát ztroskotali na velkém vápně, šli do útoku znovu a po pár kombinacích se dostali až před bránu a skórovali,“ radostně prozradil Jan Prošek.

O vyrovnání se po akci Pošmurného s Burešem postaral Čvančara. Krátce po změně stran si z levého křídla míč navedl Popule a po hezké individuální akci poslal domácí tým do vedení. Pojistku přidal po pěti minutách Brůna. Domácí si dvoubrankové vedení uhlídali až do závěrečného hvizdu.

Hýskovští se museli obejít bez nejlepšího střelce Tomáše Lhotky a také Miloslava Křesťana, kteří byli vyloučeni v předchozím kole v Lochovicích za urážlivá slova vůči rozhodčím nebo protihráčům. Lhotka od disciplinární komise obdržel stopku na osm utkání, Křesťan „pouze“ na čtyři. „Vyloučení Tomáše Lhotky je pro nás velkým oslabením, na druhou stranu jsme teď v posledních utkáních ukázali, že góly zvládnou dávat i jiní hráči. S naší kvalitou bychom týmy z dolních příček tabulky měli přehrávat i bez něj. Sláva Křesťan má v poslední době jiné povinnosti, takže už tolik nenastupoval, odehrál každý druhý zápas. V tuhle chvíli máme relativně široký kádr, nahradili je jiní hráči a řekl bych, že velmi kvalitně,“ okomentoval disciplinární tresty Jan Prošek.

Hýskov si může jistotu postupu zajistit už zítra. Utkání v Praskolesích začíná již ve 14 hodin. „Ambice postoupit určitě máme, bez nich bychom to asi nehráli. Myslím si, že na okresní přebor máme i kádr,“ dodal Prošek.