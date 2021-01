Ivan Marx věří, že se fotbalu vrátí důvěra a radost z krásné hry

/ROZHOVOR/ Do Výkonného výboru kandiduje i Ivan Marx. Bývalý berounský fotbalista je znám především jako rozhodčí. „Za svých čtyřiačtyřicet let kariéry rozhodčího jsem to dotáhl jak hlavní rozhodčí do ČFL a divize a jako asistent do 2. ligy, kde jsem byl celkem patnáct let. Povedlo se mi vydržet v republikových soutěžích až do věkové hranice 48 let, což se povedlo jen málokterému rozhodčímu. Působil jsem i sedmnáct let ve Středočeském a pak i v Plzeňském kraji,“ přiblížil svojí kariéru sudího Ivan Marx, který odpovídal na dotazy Deníku.

Ivan Marx kandiduje do VV OFS Beroun. | Foto: archív

Rozhodl jste se kandidovat do Výkonného výboru OFS Beroun. Jaká je vaše motivace pro tento krok? Motivací pro mě je práce pro fotbal a předávání dlouholetých zkušeností. Mám velké zkušenosti při řízení fotbalu, jelikož jsem byl již devět volebních období ve VV OFS (to je 36 let!!) a také jedno volební období ve VV Středočeského kraje. Co pro vás osobně znamená fotbal a co vám na něm a na tom, jak v současné době v Česku funguje, vadí? Fotbal je pro mě celoživotní koníček, láska či uspokojení. Na současném mi vadí, že se vytrácí úcta a uznání vůči druhým, jak vůči soupeři, či rozhodčím. Za každým sporným momentem každý vidí podraz, nikdo neuznává svoje chyby, ani že soupeř byl třeba lepší. Musí si každý uvědomit, že rozhodčí musí rozhodnout vždy při sporném momentu, i když se to někdy nelíbí, ale musí se to respektovat. Všem chybí respekt vůči druhým. Jak jste sledoval aféru, v jejímž středu stojí bývalý místopředseda FAČR Roman Berbr, jaké jsou z ní vaše pocity? Aféru jsem sledoval asi jako všichni v televizi či z tisku. Za svoji kariéru 44 let rozhodčího jsem zažil několik afér, které když skončí, tak je chvíli klid, než se objeví jiná. Slávisté Geňo s Psohlavcem už soupeře trápit nebudou Přečíst článek › Za dveřmi jsou volby do okresních, krajských i republikových fotbalových orgánů. Co si od nich hlavně slibujete? Od nových voleb si slibuji, že budou voleni lidé, kteří mají skutečnou chuť pracovat pro fotbal, ale ve VV OFS by měli být lidé, kteří jsou odborníci znalí řádů, norem a pravidel, protože jednotlivé komise musí fungovat dle platných norem a řádů. Mnohokrát se stalo, že se někdo nechal zvolit do VV OFS a po měsíci zjistil, že vůbec nic neví o řízení fotbalu a pak na funkci rezignoval. Na kterou oblast okresního fotbalu se chcete nejvíce zaměřit a jakým způsobem? Za svojí kariéru jsem prošel všemi komisemi, ale největší zkušenosti mám v komisi STK, KM a komisi rozhodčích. Jako předseda KM jsem dovedl šestkrát (za 16 let) okresní výběry na mistrovství republiky okresních výběrů dvanáctiletých a z toho jsme byli 1x třetí, 1x druzí a v roce 2014 jsme mistrovství vyhráli celkem z 81 okresů v republice, když ve finále jsme porazili Opavu 8:0. Trenér Vrba, který předával pohár mi řekl, že takový mládežnický výběr dlouho neviděl. A také mě vždy potěšilo, když po příjezdu na republikové finále mi řekl předseda KM FAČR pan Betka: „Vy jste tady zase?" Stejně tak považuji za svůj úspěch, že jsem vymyslel a prosadil spojená družstva mládeže, které již dneska využívá celá republika ve všech okresech a krajích. To byl ale úspěch i celého VV OFS Beroun. Téměř všechno se v současné době točí okolo rozhodčích a jejich role. Souhlasíte s tím, aby nesměli působit v řídících funkcích v rámci FAČR a nesměli by tak vykonávat výkonné funkce třeba i trenéři atd. ? Že by rozhodčí nesměli vykonávat funkce nesouhlasím, protože mezi rozhodčími jsou kvalitní funkcionáři a odborníci. Také není nikde napsáno v řádech, že by rozhodčí neměli kandidovat. To by nesměli kandidovat ani trenéři, vedoucí družstev, předsedové klubů. Ale právě v odborných komisích musí pracovat odborníci ovládající pravidla, řády a normy fotbalu. V práci VV OFS by se neměly spojovat funkce rozhodčího a práce funkcionáře. Nový: Nebylo to o fotbale. Nemáme moc termínů, tak prostě hrajeme Přečíst článek › Když se řekne fotbal, tak to nyní u mnoha lidí vzbuzuje negativní dojmy. V řadě ohledů zaslouženě, v jiných ne, ale tak to prostě je. Věříte, že se podaří, aby v něm převládla pozitivnější nálada? Ano, věřím, že se fotbalu vrátí důvěra a radost z tak krásné hry, i když emoce vždy zůstanou. Zůstanou i negativa, protože vždy se najdou lidé, co jdou na fotbal jen nadávat, kritizovat a pomlouvat. Vadí mi, že urážejí lidi, kteří něco ve fotbale dokázali. Také jsem nesmírně rád, že se v lize a repre objevuje mnoho hráčů, kteří prošli okresním výběrem mládeže, jako Krob, Hybš, Brandner, Tregler, Vitík, ale i další kteří, čekají na svojí příležitost. Talenti Chris Veliký, který je v juniorce West Hamu United a nebo Alijagič, který byl na soupisce Slavie Praha pro Ligu mistrů. Pro tuto radost chci dělat svojí funkci.

