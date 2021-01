Navíc připravuje speciálně pro Deník zpravodajství z každého kola okresního přeboru. Další z kandidátů do Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Beroun, který stojí v čele okresní disciplinárky, odpovídal na dotazy Deníku.

Rozhodl jste se kandidovat do Výkonného výboru OFS Beroun. Jaká je vaše motivace pro tento krok?

Tentokrát mě rozhodování, zda kandidovat do VV OFS, trvalo dlouho. Nakonec převážila moje naivita, že se chci přesvědčit o lidských charakterech.

Co pro vás osobně znamená fotbal a co vám na něm a na tom, jak v současné době v Česku funguje, vadí?

Fotbal je velká vášeň po celý život. Mám několik koníčků, tento mě pohltil natolik, že ovlivnil i rodinu. Špatné je, že nyní v důsledku koronaviru sport nefunguje.

Jak jste sledoval aféru, v jejímž středu stojí bývalý místopředseda FAČR Roman Berbr, jaké jsou z ní vaše pocity?

Aféra Berbr musela přijít, málokdo dokáže ustát pocit moci, je to jev celé naší společnosti.

Za dveřmi jsou volby do okresních, krajských i republikových fotbalových orgánů. Co si od nich hlavně slibujete?

Po volbách předpokládám určité oživení činnosti. Když se ohlédnu za poslední období, připadá mi, že jsme zařadili tzv. autopilota.

Na kterou oblast okresního fotbalu se chcete nejvíce zaměřit a jakým způsobem?

Zaměření mám dost úzké a specifické, dodržování disciplíny!

Téměř všechno se v současné době točí okolo rozhodčích a jejich role. Souhlasíte s tím, aby nesměli působit v řídících funkcích v rámci FAČR a nesměli by tak vykonávat výkonné funkce třeba i trenéři atd.?

Po dobu téměř čtyřicetileté funkcionářské kariéry v rámci okresu Beroun si pamatuji, nikdo jiný než rozhodčí se do funkcí nehrnul. Ve VV OFS jsme z devíti členů byli maximálně dva členové z oddílů. V posledních letech se situace přece jen o trochu zlepšila, ale stále platilo, že nebyl zájem o funkce. Pochopitelně ve vyšších sférách FAČR to neplatí.

Když se řekne fotbal, tak to nyní u mnoha lidí vzbuzuje negativní dojmy. V řadě ohledů zaslouženě, v jiných ne, ale tak to prostě je. Věříte, že se podaří, aby v něm převládla pozitivnější nálada?

Vadí mě jakýsi modní trend, všude plno právníků a advokátů. Věřím v určité zlepšení, otázka zůstává, jak o něm dokáží media informovat.