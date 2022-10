Sto a deset diváků sledovalo utkání v Berouně na Cembritu, kde hostující lídr přeboru vyhrál 3:1. „Chtěli jsme se rychle dostat do vedení a uklidnit hru. Jenže kvůli nedorozumění mezi Menclem a Bramborou jsme ve 20. minutě prohrávali 1:0. Obdržený gól s námi moc nezamával a stále jsme hráli naší hru. Po několika nedotažených situacích se k přímému volnému kopu postavil Wacker a chytrým zakončením po zemi kolem zdi vyrovnal ve 40. minutě na 1:1,“ popsal první půli hořovický Jindřich Landa.

Ve druhé půli přidali hosté dva góly. „Druhý poločas jsme na soupeře vlétli a odměnou nám byl rychlý gól, který po úniku vstřelil v 51. minutě Kos. Zápas jsme měli pod kontrolou, ale dlouho se nám nepodařilo přidat pojistku. Až v závěru Fatka poslal dlouhý balón na Wackera, domácí obránce při pokusu zasáhnout míč uklouzl a Wacker postupoval sám. Brankáři nedal střelou po zemi na zadní tyč šanci a dal na 1:3,“ dodal Landa.

Trubínský trenér se sápal na rozhodčího

Hosté z Trubína vedli v Hudlicích o půli 2:0 po brankách Štěpána Vlčka a vlastní Jana Červenky. Jenže domácí se nepoložili, Vít Sklenář na začátku druhého dějství snížil na 1:2, poté Lukáš Forejt proměnil penaltu a v samém závěru přidal druhou branku Sklenář.

Utkání sledovalo 145 diváků a ti viděli velkou euforii u domácích a naopak velkou frustraci u hostů. Na hřišti v 90. minutě rozdal Trubínu po brance Hudlic rozhodčí Michal Palek několik karet. Žlutou dostal kapitán hostů Štěpán Vlček, druhou žlutou a červenou Jiří Klička, červenou pak zkušený Josef Kalina. „P zahájení hry po vstřelené brance na 3:2 se dostal do souboje dva metry na útočné polovině domácí hráč a hráč hostů číslo 2, míč se odrazil od dvojice hráčů na cca metr a hráč hostů násilně kopl domácího hráče bez snahy hrát míč. Přivolal jsem ošetření a následně ukončil utkání, není proto známo, zda-li by hráč pokračoval v utkání pokud by se hrálo,“ uvedl sudí v zápise.

A pak se ještě děly věci, což vyplývá ze zprávy rozhodčího: „Kostrhún Jakub - při odchodu rozhodčího chodbou ke schodům, se postavil do cesty rozhodčímu, pronesl výrok: "se ti povedlo" a plivl mi do tváře. Vávra Karel, v 85. minutě červená karta během zápasu, Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, Pohoršující, urážlivé nebo ponižující výroky nebo gesta - Co to tam pískáš ty zmrde. Po udělení červené karty odmítal opustit hřiště a dožadoval se pořadatelů. U vstupu do kabin se pokusil napadnout rozhodčího, kterému zabránil pořadatel, ale setrvačností vrazili do rozhodčího.“ Disciplinárka bude mít co řešit.

Jakub Šikanedr rozcupoval Stašov

O poločase utkání na Máchovně nic nenasvědčovalo velkému debaklu Stašova. Domácí béčko Českého lva-Unionu Beroun vedlo 3:1, ale po obrátce přišlo pro hosty peklo. Rezerva totiž přidala dalších pět branek, utkání skončilo 8:1, a to ještě bylo pro hosty milosrdné. Talentovaný Jakub Šikanedr vstřelil čtyři góly.

Dramatické chvíle v Zaječově

Když zaječovský Vladimír Ungr v 85. minutě vyrovnal z penalty na 4:4 proti Drozdovu, zdálo se, že se týmy rozejdou remízou. Jenže pak se děly věci. V 90. minutě dal pátý gól Drozdova Michal Voráček. Mimochodem, svůj druhý v utkání.

O dvě minuty později předvedl extempore domácí Vasyl Kanka, který obdržel červenou kartu od sudího Martina Špicla. „Úmyslné prudké udeření soupeře rukou do hlavy sevřenou pěstí v přerušené hře. Na tohoto hráče byl spáchán přestupek ze strany hostujícího hráče bez nutnosti udělení osobního trestu, přičemž bezprostředně po odpískání přestupku se hráč domácích č. 11 Kanka Vasyl obrátil k hráči hostí a udeřil ho pěstí do obličeje. Incident se odehrál u pomezní čáry u asistenta rozhodčího na polovině hostí. K místu přestupku byl rozhodčí i AR2 vzdálen přibližně pět metrů a přestupek dobře viděli. Hráč, na kterého byl přestupek spáchán, byl ošetřován a zbytek utkání strávil ošetřován za pomezní čarou. Vyloučený hráč při odchodu z hrací plochy svlékl dres a hodil s ním. Při průchodu kolem hostujících fanoušků se na základě jejich kritiky u nich zastavil a během slovní potyčky odmítal opustit prostor hřiště. Zranění nebylo hlášeno,“ tolik ze zprávy rozhodčího. Utkání se dohrálo a v 95. minutě dal na konečných 4:6 pro Drozdov Jan Volráb.