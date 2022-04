Z mého pohledu ano, i když ten výsledek mohl a měl být pro nás ještě o hodně příznivější. V průběhu obou poločasů jsme si vytvořili spoustu příležitostí, které jsme ale trestuhodně zahazovali.

O půli jste vedli po brankách Jiřího Kličky a Daniela Rajtra 2:0. Co jste si říkali v kabině?

Vyčítali jsme si neproměněné šance a bavili se o tom, jak lépe využít převahu, kterou jsme měli, tak abychom zápas definitivně rozhodli.

Po brance Jiřího Kličky jste pak na 4:0 jsi zvyšoval vy, jak gól padl?

Jirka Klička mě našel pěkným obloučkem na velkém vápně, byl jsem sám, měl jsem čas si míč zpracovat a druhým dotekem zakončit podél brankáře. Jsem za gól rád, i když nic moc neřešil. Cítím, že moje výkony nejsou v začátku jarní části ideální, tak snad to mně i týmu do dalších zápasů pomůže.

Stašov nakonec snížil Matějem Langerem, nelitovali jste ztráty čistého konta?

Určitě litovali, Honza Váca nám to během zápasu poměrně důrazně vyčetl. Tohle byl zápas, ve kterém jsme inkasovat neměli. Dostali jsme gól po laciné ztrátě, ve vyrovnanějším zápase by nás to mohlo mrzet víc, je třeba se z toho do budoucna poučit. Zároveň ale musím dodat, že si Stašov gól tak trochu zasloužil, podali statečný výkon!

Propracovali jste se na první místo (pozn. po páteční předehrávce se vrátil na první flek Žebrák). Chcete tam vydržet až do konce?

Určitě chceme! Hrajeme, abychom vyhrávali, o tom to přece je (smích)!

KAM NA FOTBAL: Zaječov – Trubín (sobota 17:00).