Jan Kopic odpovídal na dotazy Deníku.

Rozhodl jste se kandidovat do Výkonného výboru OFS Beroun. Jaká je vaše motivace pro tento krok?

Myslím si, že na úroveň okresního fotbalu nepatří politikaření. Proto chci, aby OFS vedli lidé, kterým záleží upřímně na fotbalu a hráčích našeho okresu, a to nejen před volbami.

Co pro vás osobně znamená fotbal a co vám na něm a na tom, jak v současné době v Česku funguje, vadí?

Fotbal je pro mě koníčkem a zábavou. Problémem je dle mého názoru nedostatečný rozvoj mládeže a vytváření domněnek, že fotbal je nástroj obživy. Vytratila se kolektivnost a soudržnost týmu, kterou postrádám hlavně u mladých hráčů. Věřím tomu, že v případě mého zvolení najdeme společně s dalšími členy a kolegy ve výkonném výboru cesty, nápady a nástroje, jak tuto situaci zlepšit.

Jak jste sledoval aféru, v jejímž středu stojí bývalý místopředseda FAČR Roman Berbr, jaké jsou z ní vaše pocity?

Samozřejmě, že jsem aféru sledoval. Tyto kauzy fotbalu škodí a znehodnocuje to pak naši práci v klubech. Chci fotbalu pomoci se od těchto skandálů očistit, získat větší důvěru. Vím, že to nebude lehké, ale jsem připraven poctivě pracovat a zkusit udělat maximum. Líbí se mi také nápady a zkušenosti kandidáta na předsedu Vaška Kudrny, s kterými se ztotožňuji a cítím, že naše spolupráce bude fungovat. Věřím, že k tomu dostaneme příležitost.

Za dveřmi jsou volby do okresních, krajských i republikových fotbalových orgánů. Co si od nich hlavně slibujete?

Jako dlouholetý fotbalový funkcionář si přeju, aby tyto volby přinesly větší transparentnost a zásady fair – play. Je fajn, že před volbami vzniká diskuze a možnost vybírat z více kandidátů. Doufám, že delegáti na valných hromadách nakonec zvolí to správné pro fotbal.

Na kterou oblast okresního fotbalu se chcete nejvíce zaměřit a jakým způsobem?

Moji vizí je zaměřit se na mládež a její podporu. Také jsme s dalšími kandidáty do VV diskutovali o celkově větší podpoře pro práci v klubech. Za zcela zásadní považuji zintenzivnit komunikaci se školami, kde také vidím velký potenciál možného rozvoje. Zároveň si myslím, že díky osobním zkušenostem z našeho klubu jsem schopen pomoci i se zlepšením infrastruktury a podmínek v jednotlivých okresních klubech.

Téměř všechno se v současné době točí okolo rozhodčích a jejich role. Souhlasíte s tím, aby nesměli působit v řídících funkcích v rámci FAČR a nesměli by tak vykonávat výkonné funkce třeba i trenéři atd.?

V první řadě bych rád zmínil, že práce rozhodčích si velmi vážím. Nicméně i já samozřejmě vnímám, že o jejich působnosti v řídících funkcích je třeba diskutovat. Určitě je nutné jim v řízení fotbalu také naslouchat. Bez jejich činnosti se neobejdeme a problém nedostatku rozhodčích je bohužel čím dál větší.

Když se řekne fotbal, tak to nyní u mnoha lidí vzbuzuje negativní dojmy. V řadě ohledů zaslouženě, v jiných ne, ale tak to prostě je. Věříte, že se podaří, aby v něm převládla pozitivnější nálada?

To doufám, jinak bych nekandidoval do výkonného výboru. Jen to nebude hned, ale věřím že to společně dokážeme. Fotbal je krásný sport, je to fenomén v celém světě a nezaslouží si, aby vzbuzoval v lidech negativní emoce.