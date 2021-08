Kanonýr Čechie se trefil v 10., 25., 36., 53., 62. a 89. minutě. Jeho celek deklasoval Stašov 10:2. „Stašov zas tak slabý soupeř nebyl, ale je pravda, že klukům ze Stašova chybělo par hráčů ze základu, což asi jejich hru hodně ovlivnilo. Přesto si vypracovali i několik slušných šancí,“ podotkl úspěšný střelec.

Čechie to prostě od začátku sypali do stašovské svatyně. „Hodně nám pomohlo že stoprocentní šance jsme ihned proměnili a do dvacáté minuty to bylo 3:0. To se pak hraje s větším klidem na noze,“ smál se Morstein,“ který vypíchl svůj nejhezčí gól: „Nejhezčí byl ten první, který jsem proměnil po krásném centru Lukáše Patery hlavičkou. Ale nejvíc si asi cením vybojovaného balonu v soupeřově obraně, ze kterého dal krásný gól téměř z půlky Tomáš Frydrych.“ Jeho spoluhráč nastřílel nakonec jeden hattrick.

Jestlipak se po desítce gólů čepovala také desítka nebo něco ostřejšího? „Oslava byla krátká, protože jsme hráli v neděli, ale pár piv padlo. Těšíme se na zápisné, které díky pár novým klukům brzy proběhne,“ těší se Jan Morstein.

Na kanonýra Čechie a jeho spoluhráče čeká o víkendu šlágr druhého kola. Pod berounským mostem na Marakaná je přivítá v neděli od 10:15 hodin domácí Cembrit Beroun.

