Jak jste si užil oslavy, asi jste měl hodně práce s přípravou a organizací?

Popravdě řečeno jsem si je příliš neužil… (úsměv). Vzhledem k nabitému celodennímu programu bylo v rámci organizace této akce stále co řešit. Nezbývalo tak příliš času na nějaké vychutnávání si atmosféry či užívání si jednotlivých zápasů. Například z utkání F-evoluce jsem viděl cca deset minut. Do zápasu staré gardy proti internacionálům ČR jsem nastoupil pouze symbolicky na prvních pár minut a pak jsem se opět musel vrátil do role organizátora akce.

Vynahradilo vám to něco?

Samozřejmě závěrečný celkový dojem z povedených oslav, osobní večerní „děkovačky“ od místních občanů nebo pochvalné sms zprávy od pozvaných hráčů a hostů, které mi chodily druhý den. Z nich je určitě tou nejcennější ta od Petra Fouska, nového předsedy FAČR, který nás též v sobotu na Tmani navštívil.

Vypíchněte některé věci, které vás hodně potěšily.

Potěšilo mne především to, že na dopolední program, který byl zaměřen na mládež, dorazilo velké množství dětí, které si mohly v rámci projektu „trenéři ve škole“ vyzkoušet pod dohledem lektorů různé druhy sportů, tedy nejen fotbal, ale i judo, florbal, basketbal, ragby nebo gymnastiku. Nebyly to tím pádem tedy jen oslavy pro dospělé a pamětníky, ale i pro ty nejmenší, což je vzhledem k budoucnosti velmi důležité.

A co vám opravdu udělalo radost?

Radost mi udělalo i to, že nakonec dorazil i Láďa Šmicer, a to i přesto, že vzhledem ke zranění z minulého týdne nemohl vyběhnout s ostatními na trávník. Společně s Ondrou Lípou jsou takovými hlavními ikonami F-evoluce, která rozdmýchala stojaté vody českého fotbalu plné afér, a které vlila naději na jeho očištění spoustě hráčů a funkcionářů z malých obcí, jako je ta naše.

Která část oslav byla podle vás zlatým hřebem?

V nabitém programu, plném zajímavých věcí i zajímavých lidí, si asi nezaslouží vyzdvihovat jen jednu z nich a nazývat ji zlatým hřebem. Pro některé z těch nejmenších to možná bylo překvapení, v podobě letecké akrobacie historického dvojplošníku, pro jiné některé z exhibičních utkáních, pro ty další zase společná fotografie se svým oblíbeným fotbalovým idolem. Povšiml jsem si například, že Dan Zítka či Luděk Zelenka byli v tomto „oboru“ nejvytíženějšími premianty.

Komu diváci nejvíce zatleskali nebo ho povzbuzovali?

Těch větších potlesků tam bylo vícero. Ať již při předávání pohárů vítězům letních náhradních soutěží nebo při následných povedených fotbalových akcích v zápasech F-evoluce a Internacionálů. Já ten potlesk vnímal například nejvíce ve chvíli, kdy jsme oceňovali dárkovými koši bývalé zasloužilé hráče a funkcionáře našeho oddílu TJ VČS Tmaň.