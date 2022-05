Lídr okresního přeboru věděl, že duel se Zaječovem, který nakonec Neumětely vyhrály 4:3, nebude jednoduchý. „Ano, určitě. I když výsledkově se Zaječovu nedaří, tým mají kvalitní,“ přiznal domácí záložník Jaromír Schreiber. „Do Neumětel jsme jeli s odhodláním prolomit smůlu v posledních zápasech. V týdnu jsme si pár věcí vyříkali a ač mají Neumětely ambice na krajskou I. B třídu, nechtěli jsme jim dát nic zadarmo. Bohužel začátek byl ale jinak,“ smutnil zaječovský Jiří Klekner.

Brzy po začátku se trefil Schreiber, druhý gól přidal Daniel Nový. Ve 20. minutě snížil Michal Ungr, ale o třetí neumětelský úspěch se postaral opět Nový. „Soustředili jsme se na začátek utkání, protože vetšinou prvních patnáct minut máme slabších, tentokrát to vyšlo. Ale při vedení 3:1 jsme polevili, což je taková variace na Csaplárovu past,“ řekl Schreiber. Zaječov se ve druhé půli dostal hodně do hry.

„Domácí se zřídka dostali za polovinu hřiště a domácí trenérské duo bylo na infarkt. Bohužel náš tlak a převaha v držení míče neměla žádný gólový efekt. Až v 81. minutě snížil na 3:2 hlavičkou Radek Tomášek. Bojovný výkon dokonal čtyři minuty před koncem Ondra Král, kdy využil krásnou českou uličku od Ládi Koláře a vyrovnal na 3:3,“ popsal radost Jiří Klekner.

Zaječovští diváci byli v euforii, ale v poslední minutě o ni přišli. „Po dlouhém autu do vápna od Pavla Kaliny brankář míč podskočil, já skákal hned za ním a hlavou zakončoval. Euforie to byla obrovská. Přišlo docela dost lidí (70), takže to byla paráda. Myslím, že pro diváka super, od první do poslední minuty padaly góly,“ pochvaloval si střelec rozhodující branky, který dodal: „Emočně vypjaté to bylo asi hlavně kolem hřiště, co jsem tak slyšel. Na hřišti mi to ani tak nepřišlo.“

Neumětely okupují první příčku. „Na titul samozřejmě myslíme, ale snažíme se stát nohama na zemi. Přeci jenom ještě pár zápasů zbývá,“ ví dobře Jaromír Schreiber.

Martin Jarolím proměnil první start v nulu, čeká ho však účet navíc

Do Drozdova přišel na poslední přestupovou chvíli z Praskoles výměnou za Jaroslava Zelenku. Původně měl chytat Martin Jarolím pouze za béčko, ale osud tomu chtěl, že do branky proti Nižboru za A tým. A po výhře 2:0 slavil vychytanou nulu. „Byl to první start za A tým v Drozdově a první nula za Drozdov od jara,“ pousmál se po utkání gólman.

„Na začátku jsem byl nervózní. První střela na bránu šla mimo, mě vypadla z rukavic a udělal jsem roh pro hosty. Z kiosku se ozvalo proboha co je to za gólmana,“ prozradil Jarolím, který si pak krédo vylepšil: „Pár akcí jsem řešil. Jen bych asi vypíchnul jeden chycený samostatný průnik a minutu před koncem chycený přímák zpoza vápna do šibenice. Řekl bych spíš, že by šlo mimo, ale kluci z týmu říkali že to byl jasný gól,“ smál se gólman.

Za Drozdov se dvakrát trefil nestárnoucí Jiří Holovský. Jestliže chtěl jít Jarolím úsěch s kolegy v okresním přeboru hned zapíjet, musel si nechat zajít chuť. „Po zápase mi trenér říkal, že jestli se chci stát legendou, musím ještě vychytat za béčko nulu, což se taky stalo,“ řekl Jarolím po duelu čtvrté třídy Drozdov B – Újezd B (4:0).

„Zápas to byl těžký, protože kluky z Drozdova trápí marodka a někteří mají práci na směny, takže se to lepí jak se dá. Ale bojovali, takže jsme urvali šest bodů za sobotu,“ radoval se Martin Jarolím, který s úsměvem prozradil: „Platit do kasy asi budu ve třech týmech. Nejen v Drozdově, ale i v Praskolesích, kde jsem hrál ještě na podzim. Po utkání mi hned volali, že mám otevřený lístek v hospodě na moje jméno za ty dvě nuly.“