Když si dal stašovský Pavel Dlouhý vlastní gól a Drozdov vedl 4:0, zdálo se být rozhodnuto. Jenže do přestávky snížili domácí na 3:4. „Hrůza, jen pro otrlé,“ otřásal se ještě v pondělí šéf stašovské kopané Václav Zavadil. „Takovou přestřelku jsem ještě nezažil. O přestávce jsme si řekli, že ztrácíme jen jeden gól, takže když gól nedostaneme, tak jsme schopni to otočit. Bohužel gól jsme dostali a bylo zaděláno ještě na větší drama,“ úpěl po pátém gólu Drozdova domácí Tomáš Carván.

Jenže Podhorník snížil na 4:5 a pak přišly Carvánovy chvíle, když v 84. a 89. minutě otočil skóre na 6:5. „První gól jsem dal z trestného kopu, pomohla i teč. Při druhém gólu jsem dostal hezký míč od Hrudyho (Hrudka), zkusil jsem vystřelit a opět to díky lehké teči skončilo v bráně. Euforie byla velká, zápas jsme potřebovali zvládnout, navíc jsme otočili zápas ze 0:4 na 6:5. S fanoušky jsme to oslavili u nás v hospůdce poctivě,“ usmíval se šťastný střelec.

Cábelíci otočili nepříznivé poločasové skóre s Pískem

S TRUBÍNEM SE OPĚT MUSÍ POČÍTAT

Trubín poskočil už na druhou příčku tabulky po těsné výhře nad Chyňavou 4:3. O úvodní dvě branky vítězů se postaral Michal Novák. „Pro Michala je typické, že dává góly prakticky z čehokoli, proto jsme ho v létě přiváděli. Teď se trefil nejdřív po sólu, a pak hlavou po mém rohu,“ uvedl Jakub Porsch.

To už bylo ale 2:1, protože Chyňava se představila jako houževnatý soupeř. „Pohodlné to nebylo, zápasy s Chyňavou jsou vždycky vyhecované, je to těžký soupeř a teď to nebylo jinak. I kvůli počasí šlo opět o hodně soubojový zápas. My jsme si ale vytvořili víc šancí a hlavně jsme je dokázali proměnit,“ řekl středopolař Freyburgu.

Když za stavu 4:1 Porsch střídal, věřil ve výhru, ale cesta za ní se zkomplikovala. „Vůbec nevím proč, protože jsem byl ve sprše,“ smál se a dodal: „Když po zápase kluci přišli do kabiny a říkali, že to skončilo 4:3, tak jsem jim v první chvíli ani nevěřil.“

Pro Trubín to jsou důležité tři body. „To každopádně, dostali jsme se díky nim na druhé místo. V prvních zápasech jsme hledali ideální rozestavení a způsob hry, teď už ale ukazujeme, že se s námi opět musí počítat,“ dodal Jakub Porsch.

OKRESNÍ PŘEBOR 6. kolo: Cembrit – Zaječov 2:0 (27. Šťastný, 71. Szalai), Žebrák – Hudlice 1:0 (40. Svoboda), Nižbor – ČL-U Beroun B 3:2 (2. a 5. Chovančík, 10. z pen. Kučera – 23. Černík, 39. Bednárik), Hořovice B – Všeradice 2:1 (19. a 63. Kyncl – 9. Bábela), Trubín – Chyňava 4:3 (7. a 32. Novák, 66. Kalina, 72. Vokáč – 21. Lhoták, 82. Kliment, 90. Hosnedl), Stašov – Drozdov 6:5 (29. z pen. Hrudka, 42. Dlouhý, 45. vl. Fíkar, 64. Podhorník, 84. a 89. Carván – 8. Dostál, 12. a 18. Vodička, 24. vl. Dlouhý, 53. Volráb), Nový Jáchymov – Tetín 28.9.

III. TŘÍDA 7. kolo: Karlštejn – Vysoký Újezd 0:3 (2. a 33. Sloup, 45. z pen. Dušek), Hýskov – Tmaň 1:3 (78. Pošmurný – 30. Choc, 33. Ďurina, 92. Kincl), Broumy – Loděnice B 2:4 (27. Štiller, 87. z pen. Čermák – 10. a 70. Husák, 35. Žižka, 54. vl. Zmrzlý), Osek – Praskolesy 3:3 (64. Fiala, 80. Čížek, 87. Zvarych – 75. a 83. Martinkovič, 89. Šeplavý), Lochovice – Zadní Třebaň 3:6 (37. Rambousek, 56. Kopka, 65. Komínek – 24., 79. a 84. Kubín, 41., 68. a 88. Vlasák), Podluhy – Hostomice 2:1 (43. Grunt, 57. Jirásek – 38. z pen. Kačírek), Újezd – Komárov B 3:4 (34. Hruban, 50. Baroš, 64. Lukeš – 12. Hochmann, 31. Povolný, 42. Borovský, 71. Mizera).

IV. TŘÍDA – skupina A 7. kolo: Osov – Srbsko 6:0 (9. Šmejkal, 22. a 38. Hošťálek, 59., 67. a 90. Kocman), Nižbor B – Všeradice B 0:1 (78. Nájemník), Svatá – Zdejcina 5:1 (3. a 17. Vlasák, 31. Jindra, 40. Roll, 50. Petrov – 86. Weiss), Chodouň – Zdice B 1:0 (57. Macourek), Tmaň B – Chrustenice 1:4 (36. Kolář – 9. Barták, 22. a 26. Bílý, 23. Miška).

IV. TŘÍDA – skupina B 7. kolo: Tlustice B – Zaječov 8:1 (7. a 35. Bureš, 18. Červený, 20., 27. a 82. Jirouch, 36. Žalud, 80. Novotný – 40. Sommr), Cerhovice B – Březová-Bzová 0:0, Osek B – Rpety 1:2 (77. Zvarych – 47. a 64. Limarov), Neumětely B – Drozdov B 6:1 (22., 27. a 78. Bláha, 50. a 67. Kalina, 62. Hejduk – 80. Volráb), Újezd B – Libomyšl 1:4 (38. z pen. Kyncl – 26., 35. a 63. Košťálek, 43. Červený).