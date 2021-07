Nedávno oslavil své životní jubileum, a to šedesátiny, chyňavský fotbalový matador, funkcionář a bývalý aktivní hráč Zdeněk „Zenga“ Steiner.

Chyňavský Zenga Zdeněk Steiner slaví 60 let. | Foto: SK Chyňava

Je to až k nevíře, jak ten čas letí. Před více jak čtyřiceti lety jej služba v zeleném suknu zavála až do malebné vesničky Chyňava a jí zůstal dodnes věrný. S fotbalem zde začínal hned po narukování a stal se z něho velmi dobrý brankář, který se jen stěží překonával. I když přibývající léta nezastavíš, rád se nechá vyhecovat a obuje i v tomto věku kopačky a všem dokazuje, že ještě nepatří do starého železa.