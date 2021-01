Kromě funkcionaření také trénoval, v pohodě jezdí na traktůrku nebo vezme pořadatelskou vestu. Teď ho nadchla myšlenka F(e)voluce.

Rozhodl jste se kandidovat do Výkonného výboru OFS Beroun. Jaká je vaše motivace pro tento krok?

Kandidovat do Výkonného výboru OFS jsem nechtěl. Názor jsem změnil, až když jsem viděl kolik práce, času a energie věnují Ondra Lípa, Dan Zítka, Láďa Šmicer a spousta funkcionářů klubů berounského okresu myšlence probudit fotbal na okrese.

Co pro vás osobně znamená fotbal a co vám na něm a na tom, jak v současné době v Česku funguje, vadí?

Co pro mě znamená fotbal? Věnuji se mu v podstatě celý život, tak hodně. Moc mě mrzí stav mládeže na okrese. V okrese je padesát klubů a není soutěž dorostu, starších žáků je v soutěži jedenáct, mladších dvacet dva. V podstatě polovina klubů nepracuje s mládeží.

Jak jste sledoval aféru, v jejímž středu stojí bývalý místopředseda FAČR Roman Berbr, jaké jsou z ní vaše pocity?

Aféru jsem sledoval asi jako každý. Pocity mám dva, jeden je nepublikovatelný a ten druhý je světélko naděje, že se ta pavučina snad povede vymést.

Za dveřmi jsou volby do okresních, krajských i republikových fotbalových orgánů. Co si od nich hlavně slibujete?

Doufám, že se do všech fotbalových orgánů dostanou pracovití lidé, bez jakýchkoli vedlejších úmyslů a budou se snažit napravit reputaci fotbalu. Ale bude to dřina.

Na kterou oblast okresního fotbalu se chcete nejvíce zaměřit a jakým způsobem?

To bude záležet na výsledku voleb, složení výkonného výboru a na programu. Doufám, že vyhraje ten náš.

Téměř všechno se v současné době točí okolo rozhodčích a jejich role. Souhlasíte s tím, aby nesměli působit v řídících funkcích v rámci FAČR a nesměli by tak vykonávat výkonné funkce třeba i trenéři atd.?

Myšlenka, aby rozhodčí nepracovali v řídících funkcích je dobrá, měli by být úplně mimo.

Když se řekne fotbal, tak to nyní u mnoha lidí vzbuzuje negativní dojmy. V řadě ohledů zaslouženě, v jiných ne, ale tak to prostě je. Věříte, že se podaří, aby v něm převládla pozitivnější nálada?

Změnit pohled na fotbal ve společnosti bude dlouhá a těžká práce. Když jsem ale viděl výše zmíněné kluky, tak pokud dostanou šanci, věřím, že se to povede.